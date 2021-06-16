Kabaktepe’den İBB’ye ‘Temel atmama’ göndermesi: İstanbul’un hizmet kalitesini düşürmeyin

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe saha çalışmalarına hız verdi. Pandemi şartları nedeniyle bir süre ara verdiği ziyaretlere yeniden başlayan Kabaktepe, Bahçelievler ve Bakırköy ilçelerini ziyaret etti. İlçe ve mahalle teşkilatlarıyla bir araya gelen Kabaktepe, esnafları ziyaret etti. Sokakta, caddede vatandaşlarla buluşup hem sohbet etti hem fotoğraf çektirdi.

ALGI BALONLARINI KENDİ ELLERİYLE PATLATIYOR

İstanbul'da özellikle son 2 yılda artan çevre felaketlerinin ihmalden kaynaklandığını belirten Kabaktepe, "İlk televizyon programına çıktığım zaman söylemiştim, 'Algı balonlarını tek tek patlatacağız' diye. Balon patlatma işi o kadar tutmuş ki şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi kendi balonunu kendi patlatıyor. Seçimlerden sonra çıktılar bir tören yaptılar. 'Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi Temel Atmama Töreni' yazıyordu. Bu töreni yaptılar. Daha sonra Katıldıkları çeşitli programlarda; 'Silahtarağa projesi için bu kadar arazi lazımmış, bu kadar para lazımmış, bu yatırım lazımmış' diye bahane sıraladılar. Büfe kurmuyorsun, ileri biyolojik atık su arıtma tesisi kuruyorsun, tabi ki o kadar arazi, bütçe, yatırım lazım olacak. İstanbul'u gereksiz bir masraftan kurtardık diye alkışlar arasında övünerek anlattılar. Derken, müsilaj geldi. Şimdi ne diyorlar 'İleri biyolojik atık su arıtma tesisleri yapmamız lazım.' AK Parti döneminde yapılan projelere, yatırımlara çeşitli bahaneler uydurarak iptal edenler, şimdi kendi şişirdikleri algı balonlarını şimdi tek tek kendi elleriyle patlatıyorlar. İş yapamayınca yalana, algıya sarılıyorlar. Şehrin ihtiyaç duyduğu yatırımları zamanında hayata geçirmezseniz, bu ihmalin altında ezilirsiniz. O yüzden çağrı yapıyoruz; İstanbul'un hizmet kalitesini düşürmeyin" ifadelerini kullandı.

AJANSLARDAN MEDET UMMAYACAĞIZ, BİZE BİZİM GÜCÜMÜZ YETER

Her zaman halkımıza en iyi şekilde hizmet etmenin aşkı ve şevki içinde olunması gerektiğini vurgulayan Kabaktepe; "Belediyecilik nedir, nasıl yapılır?' bunu Türkiye'ye AK Parti öğretti. Dünyanın gelişen ve değişen şartlarını bugüne kadar en iyi şekilde kullandığımız gibi bundan sonra da en iyi şekilde kullanmaya ve uygulamaya devam edeceğiz. Bizim birileri gibi ajanslardan medet ummamıza gerek yok. Bize, bizim gücümüz yeter. Hep beraber omuz omuza vereceğiz, Allah'ın izniyle 2023 seçimlerini de 2024 seçimlerini de kazanacağız." dedi.