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Giriş Tarihi: 16.6.2021 14:49 Son Güncelleme: 16.6.2021 14:51

Kaçak kürtaj merkezi davasında flaş gelişme!

BUSE PEHLİVAN BUSE PEHLİVAN
Kaçak kürtaj merkezi davasında flaş gelişme!

Florya’da ruhsatsız bir muayenehanede kürtaj yaptığı 6 haftalık hamile F.S’nin (40) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan şüpheliler hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, ‘çocuk düşürtme’ suçundan sanıkların ayrı ayrı beraatlerine, sanık Serkan Ç.’nin ‘olası kastla öldürme’ suçundan beraatine, Yelda Z., Burçhan A. ve Pınar K.’nın ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları talep edildi.

Florya'da ruhsatsız bir muayenehanede kürtaj yaptığı 6 haftalık hamile F.S'nin (40) ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan Kadın Doğum Uzmanı Doktor Yelda Z., muayenehane sahibi doktor Burçhan A., ve hastaya anestezi ilacı veren ancak sağlık çalışanı olmayan Pınar K. tahliye edilmişti.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİYLE YARGILANMALARI TALEP EDİLDİ

Savcılık mütalaasında, Florya'da 17 Ekim 2019'da ruhsatsız bir muayenehanede 6 aylık hamile F.S'nin, kadın doktor Yelda Z.'nin kendisine yaptığı kürtaj işlemi sonrası kalbi durdu. F.S. kalbi tekrar çalıştırılarak hastaneye kaldırılırken kürtajı yapan doktor Yelda Z., muayenehane sahibi doktor Burçhan A. ve hastaya anestezi yaptığı iddia edilen reklamcı Pınar K. tutuklandı. F.S. olaydan iki hafta sonra hastaneye yaşamını yitirdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede F.S'ye yapılan işlemlerin tıp kurallarına uygun olmadığı belirtilerek 2'si doktor 4 kişi hakkında "taksirle ölüme neden olma" ve "çocuk düşürtme" suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmaları talep edildi. Bakırköy 2'nci Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Yelda Z., Pınar K., ile tarafların avukatları katıldı.

DOKTOR, PATRON VE SAHTE ÇALIŞANA KÖTÜ HABER

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, 'çocuk düşürtme' suçundan sanıkların ayrı ayrı beraatlerine, sanık Serkan Ç.'nin 'olası kastla öldürme' suçundan beraatine, Doktor Yelda Z., muayenehane sahibi Burçhan A. ve sahte sağlık çalışanı Pınar K.'nın 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis ile cezalandırılmaları talep edildi.

Davanın ilk duruşmasında, F.S'nin eşi müşteki M.S'nin avukatı, mahkemeden kapalılık kararı alınarak duruşma içeriğinin yayınlanmasının yasaklanmasını talep etmişti. Mahkeme, maktul F.S. ve müşteki M.S.'nin onur ve haklarının zarar görmemesi için duruşma içeriğinin yayınlanmasının yasaklanmasına karar vermişti

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Kaçak kürtaj merkezi davasında flaş gelişme!
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