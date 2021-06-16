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Giriş Tarihi: 16.6.2021 11:03 Son Güncelleme: 16.6.2021 11:06

Milyon dolarlık kaçak villa yıkıldı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Milyon dolarlık kaçak villa yıkıldı

Yeşilin mavinin her tonunu bünyesinde barındıran doğa harikası Akbük koyununun kalbindeki hançerler bir bir sökülüyor. Bu kapsamda, kaçak olduğu tespit edilen milyon dolarlık havuzlu lüks villa yıkıldı. Kaçak villanın, tatilcilere günübirlik kiralandığı öğrenildi.

'da, kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımına devam ediliyor. Bu kapsamda, Özel Çevre Koruma Alanı sınırları içerisinde yer alan 'ndaki imara aykırı, mahkeme süreci tamamlanmış kaçak yapıların yıkımına ekipler tarafından devam ediliyor.

Kaçak olduğu tespit edilen lüks bir villanın eşyaları boşaltıldı. Kapı ve pencereleri sökülen, içindeki beyaz eşyalar taşınan lüks villanın yıkımı yarım saat sürdü.

Bu kapsamda; Turnalı ve Kuyucak Mahallelerindeki hukuki süreci tamamlanarak yargı yolu kapanmış olan 1 adet kaçak villa ve 1 adet kaçak yapının yıkım işlemleri ekipler tarafından tamamlandı. Sahip olduğu doğal güzelliği ile mavi ve yeşili buluşturan Akbük Koyu'nda kaçak yapıyla mücadelenin kararlılıkla süreceği bildirildi.

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Milyon dolarlık kaçak villa yıkıldı
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