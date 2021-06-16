Milyon dolarlık kaçak villa yıkıldı

Muğla'da, kaçak olduğu tespit edilen yapıların yıkımına devam ediliyor. Bu kapsamda, Özel Çevre Koruma Alanı sınırları içerisinde yer alan Akbük Koyu'ndaki imara aykırı, mahkeme süreci tamamlanmış kaçak yapıların yıkımına ekipler tarafından devam ediliyor.

Kaçak olduğu tespit edilen lüks bir villanın eşyaları boşaltıldı. Kapı ve pencereleri sökülen, içindeki beyaz eşyalar taşınan lüks villanın yıkımı yarım saat sürdü.

Bu kapsamda; Turnalı ve Kuyucak Mahallelerindeki hukuki süreci tamamlanarak yargı yolu kapanmış olan 1 adet kaçak villa ve 1 adet kaçak yapının yıkım işlemleri ekipler tarafından tamamlandı. Sahip olduğu doğal güzelliği ile mavi ve yeşili buluşturan Akbük Koyu'nda kaçak yapıyla mücadelenin kararlılıkla süreceği bildirildi.