MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Türkiye'nin terör örgütü PKK ile amansız mücadelesi sürüyor. MSB, Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB Twitter'dan şu paylaşımda bulundu:

Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.