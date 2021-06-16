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Giriş Tarihi: 16.6.2021 10:45 Son Güncelleme: 16.6.2021 10:49

MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre; , 'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika haberi: 'nin terör örgütü PKK ile amansız mücadelesi sürüyor. MSB, Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonlarında tespit edilen 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB Twitter'dan şu paylaşımda bulundu:

Güçlü, Kararlı ve Muktedir! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz teröristlerin inlerine yönelik operasyonları aralıksız sürdürüyor. 'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım ve Pençe-Şimşek operasyonları kapsamında tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hâle getirildi.

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MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi
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