Park halindeki araçları soyuyorlardı! Birlikte yakalandılar

İstanbul'da park halindeki araçlardan hırsızlık yapan iki kişi yakalandı. Kardeş olan şüpheliler tutuklandı. Olay anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

İstanbul Polisi; Çekmeköy'de park halinde bulunan bir aracın bagaj kısmından 500 dolar ve üç adet çanta çalınması olayıyla ilgili inceleme başlattı. Güvenlik kamera görüntüleri incelendi. Olay anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. Olayda kullanıldığı belirlenen aracın plakası tespit edildi ve olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen E.B. (32) ile E.B. (24) isimli iki şüpheli Pendik İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Park halindeki araçlardan hırsızlık olayları gerçekleştirdikleri iddia edilen şüphelilerin kardeş oldukları ve "Otodan Hırsızlık" suçundan ötürü toplam 20 suç kayıtlarının bulunduğu belirlendi. İki şüpheli de tutuklandı.