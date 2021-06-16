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Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi | Bakan Murat Kurum'dan 'müsilaj' açıklaması: 10 milyon TL ceza kesildi
Giriş Tarihi: 16.6.2021 13:10 Son Güncelleme: 16.6.2021 13:15

Son dakika haberi | Bakan 'dan 'müsilaj' açıklaması: 10 milyon TL ceza kesildi

DHA
Son dakika haberi | Bakan Murat Kurum'dan 'müsilaj' açıklaması: 10 milyon TL ceza kesildi

Son dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı , "'mizde müsilaj temizleme seferberliğimizde, 15 Haziran'da 613,7 metreküp ile birlikte toplamda 3288,2 metreküp müsilajı düzenli depolama tesislerine taşıdık." dedi.

Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanı yaptığı açıklamada, "Seferberliğimizin sekizinci günündeki temizleme çalışmalarımızı 193 bölgede sürdürdük" dedi.

O İŞLETMELERE CEZASI KESİLDİ

Bakan Kurum, "15 Haziran itibarıyla toplam 3.219 denetim gerçekleştirerek yasal yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmelere 10 milyon 495 bin TL idari para cezası uyguladık." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum şunları paylaştı:

İllerimizde 8 günün sonunda;

İstanbul 850,2 m³
Kocaeli 174,5 m³
Bursa 131,5 m³
Tekirdağ 136 m³
Balıkesir 338 m³
Çanakkale 271 m³
Yalova 1.387 m³ müsilajı, taşıma ekipmanları ve atık taşıma araçlarıyla bertarafa gönderdik

7/24 ÇALIŞMA

Bakan Kurum, "Bakanlığımıza bağlı ekiplerimizin ve yetkilendirdiğimiz kurumlarımızın yaptığı denetimlerde alınan atık su numunelerini çevre laboratuvarlarımızda 7/24 inceliyoruz." dedi.

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Son dakika haberi | Bakan Murat Kurum'dan 'müsilaj' açıklaması: 10 milyon TL ceza kesildi
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