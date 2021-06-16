Son dakika haberi | Bakan Murat Kurum'dan 'müsilaj' açıklaması: 10 milyon TL ceza kesildi

Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, "Seferberliğimizin sekizinci günündeki temizleme çalışmalarımızı 193 bölgede sürdürdük" dedi.
O İŞLETMELERE CEZASI KESİLDİ
Bakan Kurum, "15 Haziran itibarıyla toplam 3.219 denetim gerçekleştirerek yasal yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmelere 10 milyon 495 bin TL idari para cezası uyguladık." ifadelerini kullandı.
Bakan Kurum şunları paylaştı:
İllerimizde 8 günün sonunda;
İstanbul 850,2 m³
Kocaeli 174,5 m³
Bursa 131,5 m³
Tekirdağ 136 m³
Balıkesir 338 m³
Çanakkale 271 m³
Yalova 1.387 m³ müsilajı, taşıma ekipmanları ve atık taşıma araçlarıyla bertarafa gönderdik
1⃣ Marmara Denizi'mizde müsilaj temizleme seferberliğimizde, 15 Haziran'da 613,7 m³ ile birlikte toplamda 3⃣2⃣8⃣8⃣,2⃣ m³ müsilajı düzenli depolama tesislerine taşıdık.— Murat KURUM (@murat_kurum) June 16, 2021
Seferberliğimizin sekizinci günündeki temizleme çalışmalarımızı 193 bölgede sürdürdük. 🌊#MarmaraHepimizin
7/24 ÇALIŞMA
Bakan Kurum, "Bakanlığımıza bağlı ekiplerimizin ve yetkilendirdiğimiz kurumlarımızın yaptığı denetimlerde alınan atık su numunelerini çevre laboratuvarlarımızda 7/24 inceliyoruz." dedi.