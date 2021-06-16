Son dakika haberi | Bakan Murat Kurum'dan 'müsilaj' açıklaması: 10 milyon TL ceza kesildi

Son dakika haberi! Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum yaptığı açıklamada, "Seferberliğimizin sekizinci günündeki temizleme çalışmalarımızı 193 bölgede sürdürdük" dedi.

O İŞLETMELERE CEZASI KESİLDİ

Bakan Kurum, "15 Haziran itibarıyla toplam 3.219 denetim gerçekleştirerek yasal yükümlülüğünü yerine getirmeyen işletmelere 10 milyon 495 bin TL idari para cezası uyguladık." ifadelerini kullandı.