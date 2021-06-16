Terör örgütü PKK’ya ağır darbe! 48 terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar aralıksız devam ediyor. 15 Nisan'da başlayan ilkbahar yaz operasyonlarının bugüne kadar 3 bin 801'i gerçekleştirildi. Güvenlik birimlerince gerçekleştirilen operasyonlarda son 2 ayda, 2'si kırmızı, 4'ü turuncu, 1'i yeşil, 9'u gri olmak üzere 48 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı birimlerince gerçekleşen operasyonlarla terör örgütüne darbe burulmaya devam ediliyor.

Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucuları (GK) yer aldığı terör örgütlerine yönelik 3 bin 801 operasyon düzenlendi.

48 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Operasyonlar kapsamında son 2 ayda, 2'si kırmızı, 4'ü turuncu, 1'i yeşil, 9'u gri olmak üzere 48 terörist etkisiz hale getirildi, 298 sığınak ve mağarada, 159 Mayın/EYP, 137 silah, 99 el bombası, 35 telsiz, 355 tüp ve 8.2 ton gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.