Turuncu kategoriye bir çizik daha

Bitlis
'te düzenlenen Eren-11 operasyonunda 14 Haziran'da etkisiz hale getirilen teröristin bölücü terör örgütünün sözde Garzan
eyalet sorumlusu Zerdaşt- Navdar kod adlı Samet İçyer olduğu belirlendi. Terörist İçyer'in, terörden arananlar listesinde 1 milyon TL'ye kadar ödülle "turuncu" kategoride yer aldığı belirtildi. Teröristin, 2012'de Bitlis'te 1 güvenlik korucusunu şehit edilmesi, 1 güvenlik korucusunun yaralanması, 1 askeri personel 3 vatandaşın kaçırılması olayına, 2013'te 7 orman işçisinin alıkonulması, 2019'da Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinin Onbaşılar köyü yakınında bulunan Özgen üs bölgesine silahlı saldırı olayı ile Özgen üs bölgesi yol inşaatında çalışan işçilere yönelik silahlı saldırı sonucunda 2 vatandaşın şehit edilmesi eylemlerine katıldığı belirlendi.