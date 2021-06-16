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Giriş Tarihi: 16.6.2021

Turuncu kategoriye bir çizik daha

HALİT TURAN HALİT TURAN
Turuncu kategoriye bir çizik daha
'te düzenlenen Eren-11 operasyonunda 14 Haziran'da etkisiz hale getirilen teröristin bölücü terör örgütünün sözde eyalet sorumlusu Zerdaşt- Navdar kod adlı Samet İçyer olduğu belirlendi. Terörist İçyer'in, terörden arananlar listesinde 1 milyon TL'ye kadar ödülle "turuncu" kategoride yer aldığı belirtildi. Teröristin, 2012'de Bitlis'te 1 güvenlik korucusunu şehit edilmesi, 1 güvenlik korucusunun yaralanması, 1 askeri personel 3 vatandaşın kaçırılması olayına, 2013'te 7 orman işçisinin alıkonulması, 2019'da 'nin ilçesinin Onbaşılar köyü yakınında bulunan Özgen üs bölgesine silahlı saldırı olayı ile Özgen üs bölgesi yol inşaatında çalışan işçilere yönelik silahlı saldırı sonucunda 2 vatandaşın şehit edilmesi eylemlerine katıldığı belirlendi.
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Turuncu kategoriye bir çizik daha
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