YPG’li terörist silahıyla teslim oldu

Surıye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG safında eylemler yapan "Bahoz" kod adlı terörist Azat Yüksel, Şanlıurfa
'nın Suruç
ilçesinde, bir M-16 tüfek, bir tabanca ile birlikte teslim oldu. TSK
'nın Zeytin Dalı
ve Barış Pınarı harekâtlarında, Mehmetçiğe karşı ağır silah kullanan 60 teröristi de fotoğraflarından teşhis ederek katıldıkları eylemleri tek tek anlatan terörist, Suriye
'de örgütün silah ve cephane deposu, eğitim alanları, yeraltı tünelleri, hapishane ve toplantı binalarından oluşan 56 ayrı noktayı uydu koordinatlarıyla tek tek gösterip deşifre etti. Terörist Yüksel hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.