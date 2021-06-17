Sağlık Bakanlığı son dakika haberi olarak paylaşılan günlük en son Türkiye corona virüs tablosu verileri kamuoyuna duyurulmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları, öğrenilmek istenerek 17 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorusu üzerinden yoğun olarak araştırılıyor.
17 Haziran koronavirüs tablosu, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından en son Türkiye corona virüs tablosu ile Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları açıklandığında burada olacak.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabı üzerinden 5-11 Haziran 2021 tarihlerini kapsayan, illere göre haftalık vaka sayısı (100 bin kişide) haritasını paylaştı. Buna göre İller bazında haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide
Bakan Koca paylaşımına şu ifadeleri ekledi;
İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek.
Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısı verilerini paylaşmasının ardından önceki haftaya göre vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini de kamuoyuna duyurdu. Paylaşılan grafiğe göre geçtiğimiz haftaya göre 100 bin kişide vaka sayısı en çok azalan iller,
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden paylaştığı vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğine, şu mesajı ekledi;
Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Aşı ile bitecek.
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