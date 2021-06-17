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Haberler Gündem Haberleri 17 Haziran koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 17 Haziran korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
Giriş Tarihi: 17.6.2021 18:45 Son Güncelleme: 17.6.2021 18:45

son dakika duyuruluyor! ile bugünkü güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

17 Haziran koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 17 Haziran korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

Dünya genelinde 1 yılı aşkın süredir etkilerine devam eden covid-19 virüsü ile ilgili olarak corona virüsü son dakika haberleri peş peşe geliyor. Ülkemizdeki aşılama çalışmaları yurt dışından temin edilen ve aşıları ile devam ederken, İlk vakadan bu yana son dakika olarak en son corona virüs tablosu duyurulmaya devam ediliyor. Günlük korona son durum verilerine göre ise 6 bin 221 kişinin covid-19 testi sonuçları pozitif çıkarak tedavi edilmeye başlandı. Öte yandan merak konusu olarak açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? soruları üzerinden araştırılıyor. 17 Haziran koronavirüs tablosu ile corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı detayları.

son dakika haberi olarak paylaşılan günlük en son corona virüs tablosu verileri kamuoyuna duyurulmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ile Twitter hesabı aracılığıyla , öğrenilmek istenerek açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorusu üzerinden yoğun olarak araştırılıyor.

17 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

17 Haziran koronavirüs tablosu, resmi internet sitesi üzerinden henüz açıklanmadı. Bakanlık tarafından en son ile Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları açıklandığında burada olacak.

16 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 221
  • HASTA SAYISI: 548
  • VEFAT SAYISI: 71
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 632



İLLERE GÖRE HAFTALIK GÜNCEL VAKA SAYISI VERİLERİ BELLİ OLDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca resmi Twitter hesabı üzerinden 5-11 Haziran 2021 tarihlerini kapsayan, (100 bin kişide) haritasını paylaştı. Buna göre İller bazında haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide

  • İstanbul'da 55,20
  • Ankara'da 94,87
  • İzmir'de 32,04 oldu.

"DÜŞME EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR..."

Bakan Koca paylaşımına şu ifadeleri ekledi;

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek.

Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısı verilerini paylaşmasının ardından önceki haftaya göre vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğini de kamuoyuna duyurdu. Paylaşılan grafiğe göre geçtiğimiz haftaya göre 100 bin kişide ,

  • Bilecik
  • Karaman
  • Malatya
  • Kastamonu
  • Isparta oldu.

"AŞI İLE BİTECEK..."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter üzerinden paylaştığı vaka sayısı en çok azalan illerin grafiğine, şu mesajı ekledi;

Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Aşı ile bitecek.

İşte son 6 günün koronavirüs tabloları ve salgının seyri...

15 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 955
  • HASTA SAYISI: 532
  • VEFAT SAYISI: 84
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 186

14 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 626
  • HASTA SAYISI: 428
  • VEFAT SAYISI: 74
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 585

13 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 5 bin 012
  • HASTA SAYISI: 454
  • VEFAT SAYISI: 53
  • İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 194

12 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 076
  • HASTA SAYISI: 503
  • VEFAT SAYISI: 75
  • İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 112

11 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 261
  • HASTA SAYISI: 561
  • VEFAT SAYISI: 69
  • İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 217



10 HAZİRAN TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

  • VAKA SAYISI: 6 bin 408
  • HASTA SAYISI: 563
  • VEFAT SAYISI: 96
  • İYİLEŞEN SAYISI: 6 bin 895
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17 Haziran koronavirüs tablosu son dakika duyuruluyor! 17 Haziran korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
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