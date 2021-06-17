22 milyon lira değerinde... “Vicdan” operasyonu!

İstanbul'da kanser ilaçlarını hastalara göndermeyen ve yurt dışına çıkarmaya çalışan bir şebeke tespit edildi. 22 milyon 724 bin lira değerinde toplam 598 kanser ilacı ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; kanser hastalarına gönderilecek olan kanser ilaçlarını; hastalara göndermeyen veya tedavilerinde kullanılmasını engelleyen ve biriktirerek yurt dışına çıkarmaya çalışan bir şebekeyi belirledi. İstanbul Kadıköy'de iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 22 milyon 724 bin lira değerinde 300 miligramlık toplam 598 kanser ilacı ele geçirildi. İlaçların tanesinin 38 bin liraya satıldığı ifade edildi. Bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. "Kurye"olduğunu ifade eden şüpheli "Adli Kontrol" kararıyla serbest bırakıldı. Şebeke üyelerinin yakalanması için incelemeler devam ediyor.

Söz konusu ilaçların kişiye özel verilip, eczanelerde satışlarının yapılmadığı ifade edildi.