2400 terörist yakalandı! 3 bin bombalı eylem engellendi

Gaziantep
Valisi Davut Gül, Fırat Kalkanı Harekâtı ile terörden arındırılan El-Bab'ta, gazetecilerle buluşarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen Suriye Göçmenleri Uyum Sürecinde Sivil İletişim Ve Koordinasyon Platformu Projesi çerçevesinde bölge ziyareti düzenlendi.
El-Bab Akil Tepe Üs Bölgesi'nde, güvenli bölgede hayatın normalleşmesi kapsamında yürütülen çalışmaları anlatan Vali Gül, Türkiye
'nin kendi güvenliği için burada bulunduğunu belirterek operasyonun başından bu yana 2 bin 400'ün üzerinde teröristin ele geçirildiğini ve 3 bin 2 bombalı eylemin engellendiğini söyledi.
Akil Tepe'nin daha önce DAEŞ'in karargâhı olduğunu ve Fırat Kalkanı Operasyonu
ile terörden temizlendiğini kaydeden Vali Gül, "Akil Tepedeyiz. Akil Tepe, güvenli bölge olmadan önce DEAŞ'ın karargâh olarak kullandığı bir yerdi. Öncesinde de burada yerleşim yerleri ve küçük bir hastane vardı. DAEŞ'in buraya gelmesi ile beraber hastane imha edildi ve burada yaşayan yerli halk da dışarı çıkarıldı. Bizim Fırat Kalkanı Operasyonu ile birlikte burada güvenlik kuvvetlerimiz konuşlandırıldı ve hem yatak kapasitesi hem nitelik olarak eskisinin çok çok üzerinde bir hastane yapıldı. Buradaki yerli halkın da bizden önce boşaltılanların da ev yapacağı alanlar tespit edildi. Böylelikle hem vatandaşın mağduriyeti ortadan kalktı hem de sağlık hizmetinin verileceği çok güzel bir hastane yapıldı" dedi.
Dört sene önceye göre buradaki hemen hemen her şeyin sıfırdan yapıldığını dile getiren Gül, "Elektrik, su, altyapı, internet hepsi DEAŞ zamanında imha edilmiş ve bunların sıfırdan kurulması da belli bir zaman aldı. Fiziki eksikliklerin dışında da bir yapı oluşturulmaya çalışıldı. Nedir bunlar; nüfus hizmetleri, tapu hizmetleri, sağlık, eğitim hizmetleri, engelliler, yetimler, yaşlılar ile ilgili hizmetler. Bir yandan Türkiye Cumhuriyeti'nin danışmanlığı bir yandan sivil toplum kuruluşlarının destekleri ile buradaki meclislerin koordinesinde çok güzel bir işbirliği içerisinde çalışma yapılıyor. Eksikler olmakla birlikte gerek konut, gerek altyapı, gerek vatandaşların diğer ihtiyaçları anlamında kendini çeviren dünyaya açık bir sistemimiz var" diye konuştu.