35 yaş üstüne aşılama bugün başlıyor

KOVİD-19'la mücadelede aşılama seferberliği tam gaz devam ederken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
, Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu:
ÇOK EMEK VERİLDİ:
Aşı programımız mücadele üstünlüğünü bize kazandırdı. Burada çok yoğun emekler verildi. Sağlık çalışanlarımız insanüstü gayretlerle çalıştı. Aydınlık ve sağlıklı yarınların habercisi gün gibi ortadadır. Aşı ile toplumsal bağışıklığı elde edeceğimiz zamana sayılı günler kaldı.
35 YAŞ ÜZERİ AŞILANACAK:
Son bir hafta içinde; aşılarımızı çalışma hayatı, eğitim hayatı, sanat ve kültür hayatından, pek çok meslek ve yaş grubundan insanlarımızın erişimine açtık. Yarın (bugün) itibarıyla 35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz.
37 MİLYONU BULDUK:
Bugün itibarıyla 1. dozda yaklaşık 23 milyon, 2. dozda 14 milyon olmak üzere toplam uyguladığımız doz sayısı 37 milyonu buldu. Aşılama kapasitemizin gerçek sınırlarını henüz görmediniz. Yerli aşı konusunda yeni kabiliyetler kazanıyoruz. Yerli imkân, tam bağımsızlık nişanıdır. Buna çok yaklaştığımızı görüyorum.
SALGIN HABERLERİNDEN KURTULACAĞIZ:
Bu yaz sadece maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olmayacak, aynı zamanda salgın haberler
inden kurtulduğumuz son yaz olacak. Ancak halen aktif 80 binden fazla vakamız olduğunu göz ardı edemeyiz. Lütfen en kısa sürede aşınızı olun.