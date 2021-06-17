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Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin koronavirüs risk haritasını açıkladı! Düşme eğilimi devam ediyor...
Giriş Tarihi: 17.6.2021 17:57 Son Güncelleme: 17.6.2021 18:12

Son dakika: Sağlık Bakanı , 81 ilin koronavirüs risk haritasını açıkladı! Düşme eğilimi devam ediyor...

Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin koronavirüs risk haritasını açıkladı! Düşme eğilimi devam ediyor...

Sağlık Bakanı , Haftalık 100 binlik vaka haritasını açıkladı. Bakan Koca: İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek.

Sağlık Bakanı Koca, 5-11 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 oldu.

VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER:

Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Aşı ile bitecek.

"DÜŞME EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR"

Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada; İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek.

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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin koronavirüs risk haritasını açıkladı! Düşme eğilimi devam ediyor...
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