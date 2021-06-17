Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin koronavirüs risk haritasını açıkladı! Düşme eğilimi devam ediyor...

Sağlık Bakanı Koca, 5-11 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 oldu.