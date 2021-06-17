Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 ilin koronavirüs risk haritasını açıkladı! Düşme eğilimi devam ediyor...

Sağlık Bakanı Koca, 5-11 Haziran arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 55,20, Ankara'da 94,87, İzmir'de 32,04 oldu.
VAKA SAYISI EN ÇOK AZALAN İLLER:
Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz; Bilecik, Karaman, Malatya, Kastamonu ve Isparta. Vaka sayılarında düşüş devam edecek aşı ile bağışıklık kazanacağız. Aşı ile bitecek.
"DÜŞME EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Vaka sayılarının düşüş hızı azalsa da düşme eğilimi devam ediyor. Aşı ile bitecek.