‘Bizim için şampiyon’ filmi davalık oldu! Kafkaslı’nın hikayesi Bold Pilot’a uyarlandı iddiası

Ünlü yazar Sara Gül Özpak ve eski milletvekili eşi Kadir Özpak, uzun yıllar atlara ve at yarışlarına yoğun ilgi duymuştu. Ünlü yazarın atlara olan sevgisi zamanla giderek arttı ve Özpak çifti at yarışları dünyasını yakinen takip etmeye başladı. Çift, gittiği bir yarışta uzun süredir severek takip ettiği jokeyliğini Selim Kaya'nın üstlendiği 'Kafkaslı' isimli yatış atı yarış sırasında geçirdiği rahatsız nedeniyle hayatını kaybetti. Selim Kaya'nın da atın ölümü üzerine yaşadığı derin üzüntüden çok etkilenen ünlü yazar, Kafkaslı ile Selim Kaya'nın dillere destan olan ilişkisini kitaplaştırmaya karar verdi.

KİTAPTAN ESİNLENDİ İDDİASI



Bunun için kolları sıvayan Gül Özpak, şampiyon bir at ile jokeyi arasındaki dostluk ve sevgiyi anlatan ilk ve tek edebiyat eseri olan "Kahpe Veda" isimli bir kitap yazdı. Türkiye'de Kitap 2015 yılı Haziran ayında yayına çıktı. Kitap yayınlandıktan yaklaşık 3 sene sonra 2018 yılının Aralık ayında "Bizim İçin Şampiyon" adlı bir film gösterime girdi. Filmde, at yarışları dünyasında yine çok ünlü bir at olan Bold Pilot ile bu atın ünlü olma sürecinde birden çok kez jokeyliğini yapan Halis Karataş arasındaki ilişki ve ayrıca Halis Karataş'ın Bold Pilot adlı atın sahibi olan ailenin kızı ile daha sonra evlilikle sonuçlanacak ilişkisi de anlatılıyordu. Fakat iddiaya göre bu filmde anlatılmak istenen at ve jokey ilişkisi, Özpak'ın yazdığı kitaptan esinlenmişti. Çünkü filmde anlatılan atın, unutulmaya yüz tutmuş bir hikayesi vardı.



UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ



Bu gerekçelerle yazar, İstanbul Fikri Sİnai Haklar Hukuk Mahkamesine başvurarak filmin yapım şirketine tazminat davası açtı. Avukatı Ayşe Özlem Bulgu tarafından açılan dava dilekçesinde, Bold Pilot isimli atın sadece 3 sene pistlerde boy gösterdiğini, son yarıştığı yıl olan 1998 yılından tam 20 yıl geçtiğini ve artık bu at ile jokeyin çok yaşlı at severler tarafından tanınmasının mümkün olduğunu yani atın unutulmaya yüz tuttuğunu ileri sürüldü.



AT VE JOKEY DOSTLUĞU



Kitap ile film arasında hiçbir fark olmadığının belirtildiği dava dilekçesinde, filmdeki jokeyin özel hayatıyla ilgili bölüm dışarıda bırakıldığında filmin ana fikri ve öyküsü, kitabın ana fikri ve öyküsü ile aynı olduğu ileri sürüldü.





SAKATLIK DETAYI



Aynı zamanda ünlü yazar dilekçesinde, filmde at Bold Pilot'ın ayağında da sorunların olduğu, gerçek hayatta ise Bold Pilot'ın ayağında yarış hayatına başlamadan önce hiçbir sorun olmadığını, Bold Pilot'ın ayağındaki tek sorun ise yarış hayatının son yılında tendon yırtılması şeklinde oluştuğunu, kitapta yer alan "Ayağında sorunlar olan bir atın daha sonra şampiyon olması", yapım şirketi tarafından aynen kullanıldığı iddiasında bulundu.



TAZMİNAT TALEP ETTİ



Yapım şirketine dava açan Sara Gül Özpak, 65 bin lira manevi tazminat talebinde bulunurken maddi kaybının hesaplanması talebinde bulundu. Geçtiğimiz gün görülen duruşmada mahkeme dosyayı bilirkişiye gönderdi.



KAFKASLI'YA AŞIK OLDUM



Rahmetli eşim Kadir Özpak ile kendisinin atlara ve yarışlara çok meraklı olduğunu belirten Sara Gül Özpak yaptığı açıklamada ise "Ben atlara o kadar merak sardım ki Kafkaslı adında bir Arap atına aşık oldum. Jokey Selim Kaya ile hikayesinden çok etkilendim. 2013 yılında Kafkaslı öldükten sonra jokey Selim perişan olunca ikisinin hayatını kitap haline getirdim.