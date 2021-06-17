Bodrum’da silah kaçakçıları devriyeye saldırdı: 1 polis şehit

Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde şüpheli şahısları takip eden ekibe silahla ateş edilmesi sonucu 1 polis şehit oldu, 1 polis ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre, Yahşi Mahallesi'nde polis ekipleri takip ettikleri şüphelilerin bulunduğu otomobili Giritliler Sokak'ta durdurdu. Bu sırada kendilerine yaklaşan polis ekibine otomobilden silahla ateş eden şüpheliler kaçtı. Kurşunların isabet ettiği 2 polis memuru yaralandı. Ağır yaralanan polis memuru Ercan Yangöz
, hastanede yapılan müdahaleye rağmen şehit oldu. Hayati tehlikesi bulunduğu bildirilen Abdulkadir Doğan'ın ise Bodrum Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor. Olayın ardından ekipler tarafından yapılan çalışmada 4 şüpheli silahlarıyla birlikte yakalandı. Muğla Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada ise il dışından geldikleri tespit edilen zanlıların silah kaçakçılığı şüphesiyle 17.30 sularında emniyet güçlerince takip edildikleri bildirildi. Öte yandan şehit polis Ercan Yangöz'ün acı haberi Buldan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Oğullarının şehadet haberini alan acılı aile, gözyaşı döktü. Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Yangöz'ün bekâr ve 6 yıllık polis memuru olduğu öğrenildi.