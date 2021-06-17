Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan müsilaj açıklaması

Denetim çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz. Müsilaj temizliğimizin dokuzuncu gününde 3 bin 710 denetim gerçekleştirerek mevzuata aykırı hareket eden işletmelere 12 milyon 38 bin TL idari para cezası uyguladık. Denetimlerde 823 numuneyi inceledik

Marmara Denizi'mizde 2008'den beri yürüttüğümüz deniz suyu kalitesi incelemesini, Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde ODTÜ ve TÜBİTAK-MAM iş birliğinde 91'den 150'ye çıkardık.

Marmara Denizi'miz ve deniz canlılarımız için hep birlikte hiç durmadan çalışıyoruz.