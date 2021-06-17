Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan müsilaj açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizliğimizin dokuzuncu gününde 251,7 metreküp ile toplamda 3539,9 metreküp müsilajın temizliğini tamamladık. 16 Haziran itibarıyla 208 bölgede gerçekleştirdiğimiz müsilaj temizliğimize ara vermeden devam ediyoruz." açıklamasında bulundu.
Bakan Kurum şu bilgileri paylaştı:
İllerimizde 9 günün sonunda;
İstanbul 927,2 m³
Kocaeli 235,2 m³
Bursa 131,5 m³
Tekirdağ 139 m³
Balıkesir 351 m³
Çanakkale 286 m³
Yalova 1.470 m³ müsilajı düzenli depolama alanlarında bertarafa gönderdik.
Denetim çalışmalarımıza da hız kesmeden devam ediyoruz. Müsilaj temizliğimizin dokuzuncu gününde 3 bin 710 denetim gerçekleştirerek mevzuata aykırı hareket eden işletmelere 12 milyon 38 bin TL idari para cezası uyguladık. Denetimlerde 823 numuneyi inceledik
Marmara Denizi'mizde 2008'den beri yürüttüğümüz deniz suyu kalitesi incelemesini, Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde ODTÜ ve TÜBİTAK-MAM iş birliğinde 91'den 150'ye çıkardık.
Marmara Denizi'miz ve deniz canlılarımız için hep birlikte hiç durmadan çalışıyoruz.
1⃣ Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizliğimizin dokuzuncu gününde 251,7 m³ ile toplamda 3⃣5⃣3⃣9⃣,9⃣ m³ müsilajın temizliğini tamamladık. 🌊 💙— Murat KURUM (@murat_kurum) June 17, 2021
16 Haziran itibarıyla 208 bölgede gerçekleştirdiğimiz müsilaj temizliğimize ara vermeden devam ediyoruz.#MarmaraHepimizin