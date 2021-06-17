Çiftçilere, İstanbullulara ve servisçilere müjde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi bugün Mayıs ayında ertelenen yüzde 50'ye varan su zammını görüşmek üzere İSKİ Olağanüstü Genel Kurulu'nu görüşmek üzere Kovid-19 tedbirleri kapsamında Dr. Mimar Kadir Topbaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde toplanıyor.



İSKİ'nin su zammı talebiyle meclisi Olağanüstü toplantıya çağırmasının ardından meclis öncesinde açıklama yapan İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "15 gün gün önce İSKİ Genel Kurulunda kasım ayında görüşülsün diye almış olduğumuz kararlar yine Büyükşehir Belediyesi tarafından olağanüstü genel kurula getirildi. İstanbul'un tarihinde ilk defa İSKİ su zammı yapmak ve arsa satışı yapmak için genel kurulu olağanüstü topluyor" dedi.



Su zammının Mayıs ayında CHP grubunun da evet dediği teklifle kasım ayında görüşmek üzere ertelendiğini hatırlatan Göksu, "Ama ne hikmetse tekrar Büyükşehir Belediyesi su zammını görüşmek üzere olağanüstü genel kurul çağrısı yaptı. Şu anda yüzde 23 su zammı istiyorlar. Biz AK Parti Grubu olarak yapmış olduğumuz değerlendirmeler çerçevesinde 15 gün önce İstanbullulara hangi sözü verdiysek sözümüzün arkasındayız. Su zammı meselesini kasım ayında görüşeceğiz. Bugün de ilgili maddeyi Cumhur İttifakı olarak reddedip, kasım ayında görüşülmesiyle ilgili maddenin takibini isteyeceğiz. Kasım ayına kadar İstanbul'da suya herhangi bir zam gelmeyecek" ifadelerini kullandı.



SEÇİM DÖNEMİNDE VERDİĞİ SÖZÜ TUTMALI



İBB yönetiminin su zammıyla manipülasyon yapmak istediğini belirten Göksu, "Burada iki mesele var. Birincisi bu su zammını kasım ayında görüşelim dediğimizde Büyükşehir Belediyesi şöyle bir manipülasyona girecek, 'Efendim biz iş yapmak istiyoruz, engelleniyoruz.' Burada şu soruyu sormak istiyorum. İstanbul'da kapı kapı dolaşıp, İstanbullular suyu pahalı kullanıyor, en az yüzde 40 indirim yapmalıyız' diyen İBB Başkanı ne oldu da her 3 ayda bir suya zam teklifi ile geliyor? Hani İstanbul'un kaynakları o kadar güçlüydü ki, İstanbul'un kaynaklarıyla İstanbul'un bütçesi iki kat artırılabilirdi. Niye arıtamadınız? Hani İstanbul nimetti? Nimeti vatandaşın cebinde mi gördünüz siz? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'İstanbul nimet nimet' derken İstanbul'da yaşayan vatandaşların cebine gözünü dikmiş. Her 3 ayda bir su zammı getirerek İstanbul'da bir algı operasyonu yapmaya çalışıyor. İBB Başkanı önce çıkıp şu sorunun cevabını vermesi lazım. 'İstanbullular suyu pahalı kullanıyor, yüzde 40 indireceğim' dediniz, indirdik. O zaman neden sözünüzde durmuyorsunuz? Daha yüzde 40'lara gelmedik. Hiç olmazsa seçimde verdiğiniz sözün bu bölümünü tutun. İnsanlar için hayati bir madde olan suyun kullanımı konusunda sözünüzde durun. Biz şu anda Türkiye'nin ve dünyanın içinden geçtiği salgın sürecinde su gibi hayati konuların zam kapsamı dışında değerlendirilmesi gerektiğini, gerekiyorsa İBB kendi bütçesinden bu kurumlara para aktararak sübvanse etmesi gerektiğini... Bu kurumlar para kazanılacak kurumlar değil, böylesine acil durumlarda sübvanse edilmesi gereken kurumlardır. Şayet Büyükşehir Belediyesi İSKİ'nin bu konuda ihtiyacı var' diyorsa hemen meclise getirsinler, İSKİ'ye yardım etme konusunda biz meclis olarak İBB Başkanına yetkiyi verelim" diye konuştu.



'SU ZAMMI VE ARSA SATMAKLA GÜNDEMDE'



İSKİ'nin yaptığı çalışmalardan çok su zammı ve arsa satmakla gündemde olduğunu vurgulayan Göksu, "2 yıl içerisinde İSKİ'yi öyle bir noktaya getirildi ki bugüne kadar İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi gündeminde İSKİ'nin borçlanması, İSKİ'nin arsa satışı öyle şeyler hiç gündem olmazdı. Bugün İSKİ arsa satmak için ve suya zam yapmak için olağanüstü genel kurulu çağırıyor. Bu noktaya getirildi. İstanbullular adına üzülerek izliyor ve takip ediyoruz. Ama biz hem İSKİ'nin hem İstanbul'un hem İstanbulluların hukukunu koruyacağız. Çünkü İSKİ bizim gözbebeğimiz gibi bir kurum. Takip ediyoruz, kasım ayındaki genel kurulda bütün çalışmaları değerlendirdikten sonra bir çalışma yapıp İstanbullularla paylaşacağız" şeklinde konuştu.

İBB BAŞKANI TOPLU TAŞIMAYI RAHATLATMA KARARINI VETO ETTİ



İBB Başkanı İmamoğlu'nun toplu ulaşımı rahatlatmak için mayıs ayındaki meclisten geçirilen İETT'nin 250 yeni hat açması ve boşta olan 66 bin okul servis aracını toplu taşımaya entegre edilmesi kararını veto ettiğini belirten Göksu şunları söyledi: "Hani İBB Başkanı halkçı belediye başkanı ya kendisini öyle tanımlıyor ya, biz geçtiğimiz ay mecliste bir karar aldık dedik ki pandemi dolayısıyla toplu taşımada çok önemli sıkıntılar var. Bu önemli sıkıntıları ortadan kaldırmanın yolu İETT hatlarının sayısını artırmak '250 tane ilave İETT hattı aç' diye meclisten yetki verdik. Olmadı 'Eğer 250 tane İETT hattı açmaya otobüsün yetmiyorsa araç gereç donanımın yetmiyorsa 66 bin okul servisi var. Ağustos sonuna kadar bu okul servislerini toplu ulaşım sistemine entegre et' diye yetki verdik. İBB Başkanı bunu veto etti. Şimdi bugün ısrar kararla bunu yeniden meclisten karar alarak geçireceğiz. İstanbulluların bu toplu taşımada hele hele bu yaz sıcağında daha rahat daha ferah bir ortamda seyahat etmeleri için biz AK Parti grubu olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz. Biz bu teklifi mecliste yaptığımızda CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı şöyle demişti: "Yani bu teklifiniz çok orijinal bir teklif değil. Bizim zaten projemizdi." Demişlerdi ama ne gariptir ki meclisten geçirdiğimiz kararı İBB Başkanı veto etti. Bugün biz yeniden bu kararı ısrar karar olarak oyluyoruz. Böylece okul sevisi arkadaşlarımıza müjdeyi veriyoruz, biz kararımızın arkasındayız, siz de işinizin arkasında durun, biz kararımızın arkasındayız siz de kendinize sahip çıkın kendi hukukunuza sahip çıkın.



'ÇİFTÇİLERİN TÜM İHTİYAÇLARI İBB TARAFINDAN KARŞILANACAK'



İstanbul'un kırsal kesimlerinde tarımla uğraşan çiftçilerin tüm ihtiyaçlarının İBB tarafından karşılanması için İBB Başkanı'na yetki vereceklerini ifade eden Göksu, "Bugün İBB Meclisinde özellikle Çatalca'da, Silivri'de, Beykoz'da, Şile'de çiftçilerimiz var. Büyükşehir Belediyesi'nin değişik konularda katkı sunması için büyükşehir Belediye başkanına yetki veriyoruz. Diyoruz ki Çatalca'da, Silivri'de, Beykoz'da, Pendik'te, Şile'de Tuzla'da tarımla uğraşan kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşıla. Tarımla uğraşan kardeşlerimizi imkansız bırakma. Makine, ekipman her ne ihtiyaçları varsa karşılanmasıyla ilgili tüm yetkiyi bugün İBB Başkanına ilgili kooperatiflerle sözleşme imzalaması için yetkiyi veriyoruz" dedi.