Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Denizli şehidini uğurladı
Giriş Tarihi: 17.6.2021 14:58 Son Güncelleme: 17.6.2021 15:04

şehidini uğurladı

Denizli şehidini uğurladı

’da silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan polis memuru , memleketi Buldan’da son yolculuğuna uğurlandı. Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde gözyaşları sel oldu, anasının feryatları yürek yaktı.

'nın Bodrum ilçesinde dün polis ekiplerinin takip ettikleri otomobili durdurduğu sırada şüphelilerin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Yangöz'ün, cenazesi memleketi Buldan'ın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.


Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı baba evinde helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Alanyazı Maydanı'na getirildi

Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde şehidin yakınları naaşına sarılarak gözyaşı döktü. Anne Nursel Yangöz'ün feryatları yürekleri yaktı.
Şehit Yangöz'ün cenazesi kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Denizli şehidini uğurladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA