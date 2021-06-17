Denizli şehidini uğurladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün polis ekiplerinin takip ettikleri otomobili durdurduğu sırada şüphelilerin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Yangöz'ün, cenazesi memleketi Buldan'ın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.