Denizli şehidini uğurladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün polis ekiplerinin takip ettikleri otomobili durdurduğu sırada şüphelilerin silahla ateş etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Yangöz'ün, cenazesi memleketi Buldan'ın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.
Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı naaşı baba evinde helallik alınmasının ardından cenaze töreni için Alanyazı Maydanı'na getirildi
Binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninde şehidin yakınları naaşına sarılarak gözyaşı döktü. Anne Nursel Yangöz'ün feryatları yürekleri yaktı.
Şehit Yangöz'ün cenazesi kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi.