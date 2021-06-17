Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay alkollü halde polise saldırdı





Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın aldığı alkolün de etkisiyle olay yerine gelen görevli sivil polisi yumrukladığı görüntüler ortaya çıktı.



Ayakta durmakta güçlük çeken Atabay'ın güvenlik ve cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde sürekli saldırgan bir tavır içinde olması dikkat çekiyor. Atabay'ın başka bir görüntüde ise "Devlet varsa buraya gelecek" diye bağırdığı duyuluyor.