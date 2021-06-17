Ekmek büfesi kundakçısına 29 yıl! Cezaevinden izinli çıkmış

Bakırköy'de 5 Mayıs'ta Halk Ekmek büfesini yakmakla suçlanan Ali Yıldız hakkında 4 ayrı suçtan toplamda 29 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Suçlamaları kabul etmeyen şüpheliyle ilgili iddianamede, ifadesine yer verilerek, içeri girip ekmek ve su aldığını, içeride bulunan montu üşüdüğü için aldığını, büfeyi yakmadığını aktardığı yazıldı. Ali Yıldız'ın Kovid-19 nedeniyle cezaevinden izinli çıktığı ve acıktığı için büfeye girdiği ortaya çıktı.

İstanbul Halk Ekmek kurumuna ait olan ve Mithat Ali Yanbeyi tarafından işletilen Bakırköy'de bulunan ekmek büfesinde 5 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşen yangın ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede yapılan araştırmada bahse konu ekmek büfesinde yangın olduğu ve itfaiye tarafından müdahale edildiği anlatıldı. İncelenen kamera görüntülerinde şüpheli Ali Yıldız'ın ilk olarak 01.39 sıralarında olay yerine geldiği, büfeye saat 02.44'te girdiği ve bu zaman aralığında büfe etrafında dolaştığı tespit edildi. Görüntülerde, elinde poşet ve üzerinde mont olan Yıldız'ın saat 03.00 sıralarında yangını başlattığı belirtildi.



İddianamede, Mithat Ali Yanbey'in ifadesinde, büfeyi kendisinin işlettiğini, yangın sebebiyle zararı olduğunu büfede olan montu ve bir miktar paranın olmadığını gördüğünü belirterek şikayetçi olduğunu ifade ettiğine yer verildi.

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda, Ali Yıldız'ın taksi şoförü olan tanığa ait araçla olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Tanık olan taksi şoförünün ifadesinde ise aracı kendisinin kullandığını, olay günü Yıldız'ın aracına bindiğini ifade ettiği ve aracına binen kişi olarak şüpheliyi teşhis ettiği aktarıldı.



Hazırlanan iddianamede, Ali Yıldız'ın ifadesinde kovid izni nedeniyle cezaevinden çıktığını olay günü acıktığını ve ekmek büfesine gittiğini, kapının açık olduğunu içeri girip ekmek ve su aldığını, içerde bulunan montu üşüdüğü için aldığını, büfeyi yakmadığını belirterek suçlamaları reddettiği anlatıldı.

Dosyada bulunan kamera görüntülerine göre şüphelinin büfeye girdiği ve son çıkışından sonra yangının başladığı ve şüphelinin gece vakti hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığını ihlali suçunu işlediği anlaşılmakta denildi. Şüphelinin 'yangın çıkararak genel güvenliğin tehlikeye sokulması', 'gece vakti hırsızlık', 'yakarak mala zarar verme', 'gece vakti konut dokunulmazlığı ihlali' suçlarından toplamda 11 yıldan 29 yıla kadar hapsi talep edildi.