FETÖ, Kıbrıs’ı ilçe yapmış

İstanbul
'da tutuklanan FETÖ'nün Kıbrıs imamı Fadıl Dinçer
'in "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. 25 yıl FETÖ kurumlarında çalıştığını ve FETÖ'nün kirli yüzünü ancak 15 Temmuz darbe girişiminden sonra gördüğünü savunan Dinçer, 2015'te örgütten ayrıldığını öne sürdü. FETÖ'nün Kıbrıs yapılanmasına ilişkin de bilgi veren Fadıl Dinçer, şunları söyledi: "Kıbrıs'a sizde 'ülke' deniliyor ama Kıbrıs sistemin (FETÖ'nün) içerisinde İzmir
'e bağlı bir ilçe konumundaydı. Yani ülke değil. Türkiye
'de Hakkari
'de bile okul varken orada okul yoktu. Sadece bir tane dershane vardı, 100-110 kadar öğrencisi vardı. Çünkü Kıbrıs'ın yapısı muhafazakar Anadolu insanına benzemediğinden dolayı bir alt yapı yoktu. Avukatı ise Fadıl Dinçer'in emniyette 56 FETÖ'cünün ismini verdiğini ve ByLock kullandığını saklamadığını belirterek, Dinçer hakkında etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını talep etti. Mahkeme heyeti, Dinçer'in tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.