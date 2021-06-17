İzmir'in Konak ilçesinde HDP il binasının bulunduğu iş merkezine giren O.G, tabancayla sokağa ateş açtı. Şüpheli, O.G. olay yerine gelen polis tarafından gözaltına alındı. İzmir'deki olayda saldırı sırasında HDP İl Binasında bulunan Deniz Poyraz hayatını kaybetti. Öte yandan Deniz Poyraz'ın, partide çay servisi yapan ve temizlik işleri yapan annesi Fehime Poyraz rahatsızlandığı için bir günlüğüne onun yerine işe geldiği öğrenildi.

ZANLININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Zanlının HDP il binasına geldiği güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

HDP il binasına saldırı düzenlemişti! O görüntüler ortaya çıktı | Video

İL BİNASINI BASTI

Olay, saat 11.00 sıralarında, Çankaya semtinde HDP İl Başkanlığının bulunduğu iş hanının 2'nci katında meydana geldi. 2. Kattaki HDP İl Başkanlığına gelen O.G., parti çalışanı Deniz Poyraz'ı tabancayla ateş edip, öldürdü. Silah sesleri üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, binanın bulunduğu sokağın çevresini güvenlik şeridiyle çevirerek, yaya geçişine kapattı. Saldırgan, polisin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen O.G.'nin sorgusunun sürdüğü bildirildi.

ANNESİNİN YERİNE İŞE GELMİŞ

HDP İl Başkanlığı'nda O.G. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Deniz Poyraz'ın, partide çay servisi ve temizlik işleri yapan annesi Fehime Poyraz rahatsızlandığı için bir günlüğüne onun yerine işe geldiği belirtildi. Deniz Poyraz'ın saldırı sırasında binada yalnız olduğu bildirildi. Savcının incelemesinin ardından Poyraz'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı. Öte yandan olayı duyan partililer ise bina önüne geldi. Deniz Poyraz'ın annesi Fehime Poyraz da HDP İl Başkanlığı'na gelip, "Yolumu açın, çocuğumu görmek istiyorum" diyerek, içeri girmek istedi. Polisin engellemesi üzerine kısa süreli gerginlik yaşandı.