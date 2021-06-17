Kayınpederine 'geber' diyerek saldıran geline tahliye

Bağcılar'da eşiyle tartıştıktan sonra evi terk etmesine engel olmak isteyen kayınpederi Nihat Güneş'i "geber geber" diyerek bıçaklayan gelini Buket Güneş tahliye edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen Buket Güneş'in eşi Serdar Güneş, "Buket, babamı çok severdi. Sinirliydi ama bu tarz bir şeyi yapacak biri değil" dedi. Önceki duruşma savunmasını yapan Buket Güneş, "Bıçağı rastgele savurdum, pişmanım" demişti.

27 Ocak'ta yaşanan olayda Buket Güneş'in önce eşi Serdar ile tartıştığı, eşinin evden ayrılması sonucunda kayınvalidesi ve kayınpederiyle tartıştı. Küfürleşip sonrasında da kayınvalidesinin saçını çekti. Bu esnada Güneş meyve bıçağıyla Nihat Güneş'i sağ göğüs bölgesinden bıçakladı. Buket Güneş'in bıçakla evden ayrılıp parka gitti ardından olayın polise bildirilmesi üzerine bıçakla birlikte teslim oldu. Buket Güneş hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Bakırköy 13 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu bulunan Buket Güneş cezaevinden SEGBİS ile bağlanırken, taraf avukatları, mağdur Nihat Güneş ve tanık olarak Serdar Güneş katıldı. Duruşmada söz alan sanık eşi Serdar Güneş, "Buket'le 6 yıldır evliyiz. Yaklaşık 2-3 yıldır da annemlerle birlikte oturuyoruz. Olayın olduğu esnada ben evde değildim. Olay olduğu günde eşim benden toka almak için para istedi. Bu sebeple tartıştık. Üzülerek evden ayrıldım. Sonrasında eve bir geldim ki olanlar olmuş. Eşim babamı çok severdi, babam da Buket'i çok severdi. Kızı gibiydi. Nasıl böyle bir şey oldu aklım almıyor. Buket sinirli birisiydi ama bu tarz bir şeyi de yapacak biri değildi" dedi.

Müşteki Nihat Güneş ise, "Ben sizin adaletinize sığınıyorum" diye konuştu. Son sözü sorulan tutuklu sanık Buket Güneş tahliyesini isteyerek, "Ben annemin ölümünden sonra bir intihar teşebbüsünde bulunmuştum. Sonra bazı psikolojik ilaçlar kullanmaya başladım, sonra doktor zamanla azalt dediği için zamanla azalttım. Eşimle birlikte kayınpederimin evine geçtikten sonra daha çok strese girmeye başladım. Evin içerisinde gerçekten üzerimde baskı hissediyordum. Kendimi korumak amacıyla böyle davrandım. Kayınpederim beni taciz ediyordu" dedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Buket Güneş'in tahliyesine karar vererek tanığın dinlenmesi için duruşmayı erteledi.