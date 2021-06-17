Kedisi için hukuk mücadelesi başlattı! Lokum'un ölümünde savcılık devrede

İstanbul Kadıköy'de yaşayan 27 yaşındaki Bengi D.,'nin hukuk mücadelesi 8 yaşındaki kedisi Lokum'un hastalanmasının ardından başladı. Lokum'dan kahverengi bir sıvı gelmesi üzerine 5 Mart günü Kadıköy'de bir veterinere götürdü. Veteriner hekim Mustafa Ö. Lokum'u muayene etti. Rahminde bir hastalık olduğunu belirledi ve kısırlaştırılmasının şart olduğunu söyledi.

"AMELİYAT ŞART" KARARI

Genç kız kedisinin 8 yaşında ve kilolu olması nedeniyle ameliyat için çekimser kaldı ancak veteriner hekim bu durumların sorun yaratmayacağını söyledi. Lokum'un 10 gün kullanması için de ilaç verdi. Kedi ilaçlarını almak istemeyince de hekimi ile iletişime geçti. Hekim de ameliyattan bir gün önce yapacakları antibiyotiğin yeterli olacağını söyledi.

"LOKUM AĞLAYARAK KENDİNİ YERDEN YERE ATTI"

Lokum 27 Mart günü ameliyat oldu. Boynuna huni takıldı. Ameliyattan sonra da çığlık çığlığa ağlayarak kendini yerden yere attı. Veteriner hekim de bu gelişmenin üzerine kedinin hunisini çıkardı, bandaj sardı. Lokum eve geldiğinde yemek yiyemedi, baygın vaziyetteydi. Lokum'daki sorunlar sürekli devam etti. Her aksilikte tekrar veterinerin yolu tutuldu ve kediye ilaçlar verildi. Günden güne durumu kötüleşen Lokum'la ilgili hekimiyle iletişime geçmek isteyen Bengi D. yanıt alamamaya başladı. Sonrasında ise kedinin dikişleri patladı, fıtık tespit edildi ve yeniden ameliyat edildi. Ancak bu sefer de daha önce belirlenemeyen böbrek iltihaplanması yaşadığı tespit edildi. Lokum çoklu organ yetmezliğine bağlı ilk ameliyatının ardından 9 gün içinde hayatını kaybetti.

"HEKİM YANLIŞ TEDAVİ UYGULADI" İDDİASI

Veterine sağ girip nasıl bu hale geldiği sorulan hekim ise üzgün olduğunu söyleyerek kusurlu davrandığını belirtti. Başka veterinerlerle iletişime geçen Bengi D.'ye hekimin kusurlu olduğu söylendi. İddiaya göre gerekli tahlilleri zamanında yapmamış, böbrek hastalığını anlayamamış, yanlış tedaviler uygulamış ve görevini ihmal etmişti.

"YAŞADIĞIM ÜZÜNTÜNÜN KARŞILIĞI YOK"

Lokum'un tedavi sürecinde oldukça yıpranıp, acı çektiğini ve 8 yıllık yol arkadaşını kaybettiğini dile getiren Bengi D., "Yaşadığım üzüntü ve elemin bir karşılığı yok. Cezalandırılması acımı az da olsa dindirecek" diyerek savcılığın yolunu tuttu. Klinikteki kamera kayıtları ve uzman bir veterinerden bilirkişi raporu alınmasını istedi. İlgili tedavi evraklarını da dosyaya sundu. Şimdi savcılığın "görevi kötüye kullanma" ve "mala zarar verme" suçlarından başlattığı soruşturmada Lokum'un ölümüne dair iddiaları sonuçlandırması bekleniyor.