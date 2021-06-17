Ülkemizde ve tüm Müslüman ülkelerde coşkuyla kutlanan Kurban Bayramı için sayılı bir zaman kaldı. Kurban kesme imkânı bulan Müslümanların bu ibadeti yerine getirecek gücü olmayanlara yardım ettiği bu özel bayram, Kurban Bayramı ne zaman sorusuyla araştırılıyor. Bu bayramda hem Allah'ın rızasını kazanmak hem de toplumsal dayanışmayı ve kardeşliği güçlendirmek mümkün oluyor.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dini günler Hicri takvime göre şekillenmiştir. Hicri takvim Ay takvimi olduğu için yıllar Güneş temelli olan Miladi takvime göre 11-12 gün daha kısadır. Dolayısıyla dini günler her yıl 11-12 gün geri gelmektedir. Bu sebeple 2021 Kurban Bayramı bu yıl geçen yıldan 11 gün daha erken idrak edilecek ve 20 Temmuz Salı Günü başlayacak.

EYYAM-I NAHR HANGİ GÜNLER?

Eyyam-ı nahr yani kurban kesme günleri, bayramın ilk günü bayram namazından itibaren başlayıp bayramın son günü güneş batıncaya kadar devam etmektedir.