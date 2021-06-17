Ülkemizde ve tüm Müslüman ülkelerde coşkuyla kutlanan Kurban Bayramı için sayılı bir zaman kaldı. Kurban kesme imkânı bulan Müslümanların bu ibadeti yerine getirecek gücü olmayanlara yardım ettiği bu özel bayram, Kurban Bayramı ne zaman sorusuyla araştırılıyor. Bu bayramda hem Allah'ın rızasını kazanmak hem de toplumsal dayanışmayı ve kardeşliği güçlendirmek mümkün oluyor.
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Dini günler Hicri takvime göre şekillenmiştir. Hicri takvim Ay takvimi olduğu için yıllar Güneş temelli olan Miladi takvime göre 11-12 gün daha kısadır. Dolayısıyla dini günler her yıl 11-12 gün geri gelmektedir. Bu sebeple 2021 Kurban Bayramı bu yıl geçen yıldan 11 gün daha erken idrak edilecek ve 20 Temmuz Salı Günü başlayacak.
EYYAM-I NAHR HANGİ GÜNLER?
Eyyam-ı nahr yani kurban kesme günleri, bayramın ilk günü bayram namazından itibaren başlayıp bayramın son günü güneş batıncaya kadar devam etmektedir.
KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2021
Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Bayram bu yıl 20 Temmuz Salı - 23 Temmuz Cuma tarihleri arasında idrak ediliyor. Arefe ise 9 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Arefe günü yarım gün resmi tatil olursa bayram tatili hafta sonu ile birlikte 6 buçuk gün olacak. Ancak Pazartesi günü tam gün tatil sayılırsa bir önceki hafta sonu tatiline bağlanarak 9 gün olacak.
KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ NEDİR?
Ramazan ayı boyunca nefsini terbiye eden Müslümanlar, Kurban Bayramı'nda da dünyevi her şeyi Allah yolunda bağışlayabileceğini, malını mülkünü terk ederek Allah için kurban edebileceğini gösteriyor. Böylece İslam'ın emrettiği üzere maddi dünyaya kapılmadığını göstererek Allah'ın rızasını kazanıyor. Kurban Bayramı bireysel faydalarının yanı sıra toplumsal anlamda da bizlere pek çok katkı sağlamaktadır. İhtiyaç sahiplerinin gözetildiği bu bayramda, kurban kesme imkanı bulanlar yardıma muhtaç kimselere yardımda bulunuyor, böylece toplumsal dayanışma ve Müslümanlığa yakışır şekilde kardeşlik duyguları güçleniyor.