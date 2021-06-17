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Giriş Tarihi: 17.6.2021

Mahrem imam operasyonu

EMİR SOMER EMİR SOMER
'nün emniyet mahrem imam yapılanmasında faaliyette bulunan ve haklarında soruşturma yürütülen örgüt üyelerine maddi yardımda bulunduğu ve onları gizlice yurt dışına kaçırdığı iddia edilen sözde mahrem imam Zekeriya A. operasyonla yakalandı. Operasyonu, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri ve (MİT) yürüttü. Şüphelinin yabancılar adına kayıtlı çok sayıda "patates hat" kullandığı tespit edildi.
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Mahrem imam operasyonu
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