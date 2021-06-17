Mahrem imam operasyonu

TERÖR örgütü FETÖ
'nün emniyet mahrem imam yapılanmasında faaliyette bulunan ve haklarında soruşturma yürütülen örgüt üyelerine maddi yardımda bulunduğu ve onları gizlice yurt dışına kaçırdığı iddia edilen sözde mahrem imam Zekeriya A. operasyonla yakalandı. Operasyonu, İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı
(MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı
yürüttü. Şüphelinin yabancılar adına kayıtlı çok sayıda "patates hat" kullandığı tespit edildi.