Milyonluk soyguna 4 gözaltı... Tonlarca ele geçirildi!

İstanbul'da iki kimya firmasından değeri 766 bin lira olan Titanyum Dioksit ve Epoksi Reçine çalındı. Kimyasal maddeleri İstanbul dışına kaçırdığı belirlenen dört şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyeti'nin soruşturması Tuzla İlçesi'nde açıldı. İki kimya firmasından farklı tarihlerde değeri 376 bin lirayı bulan 10 ton Titanyum Dioksit ile 390 bin lira değerinde olan 24 varil Epoksi Reçine çalındı. Olayın ardından inceleme başlatan Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Polisleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Elde edilen görüntülerde; çalıntı kimyasal maddelerin yüklendiği kamyonun şoförünün açık kimliğini tespit eden polisler, şüpheli R.K.'yı gözaltına aldı.

Şüpheli R.K., çalıntı kimyasal maddelerin bir kısmını Tuzla'da bir firmanın Lojistik Deposu'na, bir kısmını ise Bursa'da başka firmanın deposuna indirdiğini ifade etti. Adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. G.A., Y.H., F.H., ve F.S. isimli dört şüpheli çalınan kimyasal maddelerle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden kamyon şoförü R.K. serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer şüpheliler de "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.