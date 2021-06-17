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Giriş Tarihi: 17.6.2021 13:25

Muğla’da sağlık turizmi atağı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Muğla’da sağlık turizmi atağı

Önemli turizm merkezlerinden Muğla’da, deniz, kum, güneş ve kültür turizminin yanında sağlık turizminde de atağa geçildi. Sağlık turizmi konusunda uluslararası tanıtımına destek sağlayacak, slogan çalışmalarına kaynak olabilecek Knidos Antik Kentinin sağlık turizmindeki önemi görüşüldü.

Muğla'nın, tıp tarihinde öncü medeniyetlerin merkezinde yer almasından doğan güçle "Tek Durak Hizmet Noktası" fikri ışığında sağlık turizmi çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında, sağlık turizmi konusunda uluslararası tanıtımına destek sağlayacak, slogan çalışmalarına kaynak olabilecek Knidos Antik Kentinin sağlık turizmindeki önemi görüşüldü.

Vali Orhan Tavlı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nevres Hürriyet Aydoğan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Zekeriya Bingöl, Teknopark Genel Müdürü Dr. Barış Ethem Süzek, AB ve Dış İlişkiler Bürosu Proje Uzmanı Dr. Ahmet Esen katıldı.

Dünya genelinde sağlık turizminde en üst sıralarda yer alan 'un sağlık hizmetlerinin sunumu, yönetimi ve planlamasına ilişkin olarak; Biyo-tasarım uygulamalar, Tele-Tıp, Sağlık Bilişimi gibi konulardaki gelişmiş altyapısının değerlendirilerek Kamu-Özel-STK işbirliğiyle desteklenmesinin ele alındığı toplantıda, sağlık turizminin AR-GE ve inovasyon altyapısının Teknopark ile nasıl desteklenebileceğine yönelik modeller görüşüldü.

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Muğla’da sağlık turizmi atağı
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