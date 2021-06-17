Muhtar seçimlerine yeni düzenleme! Kritere uymayana mazbata yok

Yeni getirilecek düzenleme ile tabela partilerinin seçime girmeleri için kongrelerini yapma şartı aranacak. Partilerin Meclis'te grup kurma şartı da değiştiriliyor. Taslakta sadece seçimden hemen sonra grup kurulabilecek. Meclis seçimleri yenileninceye kadar bir daha grup kurulamayacak. Taslakta her bölgeye 7 milletvekili olacak şekilde daraltılmış seçim sistemi d eyer alıyor. Buna göre 88 olan seçim çevresi 124'e çıkarılacak. AK Parti Cumhurbaşkanlığı Seçim Kanunu'nda ise bir değişiklik düşünmüyor.