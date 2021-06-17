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Haberler Gündem Haberleri “Peki bundan Eyüpsultan Belediyesi’nin haberi var mı?”
Giriş Tarihi: 17.6.2021 10:21

“Peki bundan ’nin haberi var mı?”

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
“Peki bundan Eyüpsultan Belediyesi’nin haberi var mı?”

CHP, Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi’nin iptal edilmesinin suçunu AK Parti’ye atmaya çalıştı. İBB haberlerini sosyal medyada paylaşan bir hesap “İBB CHP Grup Başkanvekili , AK Partili Eyüp Belediyesi'nin projesinin iptal edilmesi için İBB'ye başvurduğunu açıkladı” ifadelerini kullandı. ’nin resmi Twitter hesabından bu hesabın paylaşımına anında cevap verilerek “Peki bundan Eyüpsultan Belediyesi’nin haberi var mı?” denildi. Bu cevap sosyal medyada büyük beğeni topladı

(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 'Temel Atmama' Töreni'ni 7 Kasım 2019 yılında düzenleyerek projeyi iptal etmişti. Hatta Marmara'daki deniz salyasının (Müsilaj) nedenlerinden biri olarak gösterilen Silahtarağa Arıtma Tesisi'nin iptalini İmamoğlu o dönem övünçle anlatmıştı.

CHP, SUÇU AK PARTİ'YE ATMAYA ÇALIŞTI

Müsilaj sorunu denizlerde çıkınca CHP, Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin iptal edilmesinin suçunu AK Parti'ye atmaya çalıştı. Sosyal medyada İBB haberlerini paylaşan @ibbhaberleri isimli hesap, İBB CHP Grup Başkanvekili 'nın konuyla alakalı bir açıklamasını paylaştı.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ HESABINDAN CEVAP VERİLDİ: "PEKİ BUNDAN EYÜPSULTAN BELEDİYESİ'NİN HABERİ VAR MI?"

@ibbhaberleri isimli hesaptan, "İBB CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, AK Partili Eyüp Belediyesi'nin projesinin iptal edilmesi için İBB'ye başvurduğunu açıkladı" ifadelerine yer verildi.

İBB CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, 'ni işin içine katınca ve @ibbhaberleri isimli hesap bunu paylaşınca Eyüpsultan Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından anında cevap verildi.

Eyüpsultan Belediyesi sosyal medya hesabından @ibbhaberleri'nin yazdıklarını paylaşarak, "Peki bundan Eyüpsultan Belediyesi'nin haberi var mı?" ifadelerini kullandı.

Belediyenin resmi hesabından böyle bir cevap verilmesi sosyal medyada ise büyük beğeni topladı.

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“Peki bundan Eyüpsultan Belediyesi’nin haberi var mı?”
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