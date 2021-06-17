İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 'Temel Atmama' Töreni'ni 7 Kasım 2019 yılında düzenleyerek projeyi iptal etmişti. Hatta Marmara'daki deniz salyasının (Müsilaj) nedenlerinden biri olarak gösterilen Silahtarağa Arıtma Tesisi'nin iptalini İmamoğlu o dönem övünçle anlatmıştı.

CHP, SUÇU AK PARTİ'YE ATMAYA ÇALIŞTI

Müsilaj sorunu denizlerde çıkınca CHP, Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin iptal edilmesinin suçunu AK Parti'ye atmaya çalıştı. Sosyal medyada İBB haberlerini paylaşan @ibbhaberleri isimli hesap, İBB CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı'nın konuyla alakalı bir açıklamasını paylaştı.

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ HESABINDAN CEVAP VERİLDİ: "PEKİ BUNDAN EYÜPSULTAN BELEDİYESİ'NİN HABERİ VAR MI?"

@ibbhaberleri isimli hesaptan, "İBB CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, AK Partili Eyüp Belediyesi'nin Silahtarağa Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi projesinin iptal edilmesi için İBB'ye başvurduğunu açıkladı" ifadelerine yer verildi.

İBB CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, Eyüpsultan Belediyesi'ni işin içine katınca ve @ibbhaberleri isimli hesap bunu paylaşınca Eyüpsultan Belediyesi'nin resmi Twitter hesabından anında cevap verildi.



Eyüpsultan Belediyesi sosyal medya hesabından @ibbhaberleri'nin yazdıklarını paylaşarak, "Peki bundan Eyüpsultan Belediyesi'nin haberi var mı?" ifadelerini kullandı.



Belediyenin resmi hesabından böyle bir cevap verilmesi sosyal medyada ise büyük beğeni topladı.