Şehit polis memurunun paylaşımı yürek burktu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde girdikleri kaçakçılarla girdiği silahlı çatışmada şehit düşen 26 yaşındaki KOM Şubesi'nde görevli polis memuru Ercan Yangöz'ün Denizli'nin Buldan ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Buldan Müftülüğünde görev yapan baba Şahin Yangöz'e acı haber kısa sürede ulaşırken, Yangöz'ün yakınları mahalleye akın etti. Yangöz'ün ilk görev yeri olan Silopi'de yaptığı bir paylaşım sevenlerini gözyaşına boğdu.

İLK GÖREV YERİ SİLOPİ

26 yaşındaki Yangöz'ün ilk görev yerinin Silopi Emniyet Müdürlüğü Tem Şubesi olduğu belirtilirken Yangöz'ün 2017 yılında yaptığı bir paylaşım sosyal medyada günün konusu oldu. Yangöz duygu yüklü bir paylaşımı ortaya çıktı.

Yangöz; "Burası mesleğe başladığım ilk yer, hiç unutamazsınız. Silopi Tem Büro'nun en genç personeliydim, terörle nasıl mücadele edilir bilmezdim, polislik nedir henüz bilmezdim. Daha silahımın belinde olduğuna alışamamışken, kimseyi tanımadan, hiçbir şey bilmeden, mermiler havada uçuşurken, roketler patlarken, silah sesinin 1 dakika bile kesilmediği, kahramanların can alıp can verdiği zamanda geldim bu şehre. Kimine göre şansızdım, kimine göre çaylak. Ama bence çok şanslıydım ki, arkadaşlığın, kardeşliğin, silah arkadaşlığının ne olduğunu öğrendim bu şehirde." yazdığı görüldü.

"VATAN TOPRAĞI İÇİN GÖZÜNÜ KIRPMAMAYI ÖĞRENDİM"

Paylaşımına devam eden Yangöz, "Hayatın asıl gerçeklerini öğrendim. Hiçbir şeyin candan daha değerli olmadığını öğrendim. Polis olmanın ne kadar gurur verici olduğunu öğrendim. Vatan toprağı için 1dk bile düşünmeden canını verecek insanlar tanıdım. Hepsinin yeri bende ayrı, her zaman da öyle olacak. Allah kalanların ayağına taş değdirmesin. Şehitlerimizin ruhları şad olsun. Vatan sağolsun." dedi.