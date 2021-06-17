Son dakika: 10 bin dolar alan siyasetçi ile ilgili Şentop'tan açıklama: Meclis'ten birisi değil, adli makamlara başvurulmuş...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini ziyareti ile ilgili bir açıklama yaptı. Şentop, 10 bin dolar alan siyasetçi konusu ile ilgili Bakan Soylu'nun yazılı bir metin verdiğini söyledi.

Şentop konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Dün sayın bakanımız beni geldi, ziyaret etti. Yazılı cevabını da getirdi. Kast ettiği isim, TBMM'de vekil olan bir kişi değil. İddialarla ilgili olarak adli makamlara başvurulmuştur diyor.

Bundan sonraki aşama adli soruşturmalar kapsamında olacak. Mektupta bir isim yok, adli makamlara tüm belgeler verilmiş.