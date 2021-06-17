Son dakika haberi! Başkan Erdoğan'dan Avrupa Birliği'ne net mesaj: Stratejik körlük

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde konuştu. "Tüm Avrupa halklarını tatillerini geçirmek üzere ülkemize bekliyoruz" sözleriyle konuşmasına başlayan Başkan Erdoğan, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye karşı tutumunu eleştirdi.

STRATEJİK KÖRLÜK VURGUSU!

Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB'nin çekim ve güç merkezi olma hedefine ulaşması mümkün değildir. AB'nin içerisine düştüğü stratejik körlükten bir an önce kurtulmasını istiyoruz. Onca haksızlığa rağmen yarım asırdır süren tam üyelik mücadelemizin artık neticelenmesini istiyoruz.

İSLAM DÜŞMANLIĞI GÜVENLİK SORUNUNA DÖNÜŞTÜ

Güneydoğu Avrupa ülkeleri olarak, düzensiz göç akımlarında olan biteni tribünden seyretme lüksümüz yoktur

Küresel ölçekte artan ırkçılık, İslam düşmanlığı ve göçmen karşıtlığı giderek bir milli güvenlik sorununa dönüşüyor

KORONAVİRÜSTEN TEK TEK ÜLKELER KURTULAMAZ

Koronavirüs salgınından tüm dünya kurtulmadıkça tek tek ülkeler kurtulamaz. Yerli aşımızın deneylere ev sahipliği yapan ülkeler var. Yerli aşımız kullanıma girdiğinde aşı yardım ağımızı genişleteceğiz.

ALINAN KARARIN HAYATA GEÇİRİLMEMESİ BÜYÜK BİR EKSİKLİKTİR

Dönem başkanlığımız boyunca yürütülen çalışmalarda Türkiye olarak biz de bu prensipleri kendimize rehber edindik. AB'nin Üsküp ve Tiran'la üyelik müzakerelerine başlama kararı alması doğru yönde atılmış adımdır. Alınan kararın hayata geçirilmemesi büyük bir eksikliktir.

TAM ÜYELİK MÜZAKERESİNİN ARTIK NETİCELENMESİNİ İSTİYORUZ

Batı Balkanlar ve Türkiye şeklinde yapılmak istenen suni ayrımı ise ortak değerlendirmelerimizle bağdaştıramıyoruz. Karşılaştığımız onca haksızlığa rağmen yarım asırdır ısrarla sürdürdüğümüz tam üyelik müzakeresinin artık neticelenmesini istiyoruz.

Türkiye, güneydoğu Avrupa'da yürüttüğü faaliyetlerinde her zaman iş birliğini ve ortak çıkarlarını gözetmiştir.