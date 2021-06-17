Son dakika haberi: Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması! Diyalog devam edecek

AFGANİSTAN'DAKİ HAVALİMANININ GÜVENLİĞİ

Afganistan'daki havalimanının güvenliği ile ilgili yapılan açıklamada ise, "Biden ve Erdoğan Afganistan'daki havalimanının güvenliğine dair taahhütlerini bildirdi. ABD yönetimi, Afganistan'daki havalimanının güvenliğinin Türkiye tarafından sağlanamaması durumunda ayrı bir plan yapıyor." ifadeleri kullanıldı.