Son dakika haberi: Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması! Diyalog devam edecek

Son dakika haberleri: Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden arasında gerçekleşen görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan S-400 konusunda flaş bir açıklama geldi.
"DİYALOG SÜRECEK"
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü, S-400'ler ile ilgili diyalog devam edecek." ifadeleri kullanıldı.
AFGANİSTAN'DAKİ HAVALİMANININ GÜVENLİĞİ
Afganistan'daki havalimanının güvenliği ile ilgili yapılan açıklamada ise, "Biden ve Erdoğan Afganistan'daki havalimanının güvenliğine dair taahhütlerini bildirdi. ABD yönetimi, Afganistan'daki havalimanının güvenliğinin Türkiye tarafından sağlanamaması durumunda ayrı bir plan yapıyor." ifadeleri kullanıldı.