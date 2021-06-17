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Giriş Tarihi: 17.6.2021 20:23 Son Güncelleme: 17.6.2021 21:02

Son dakika haberi: 'dan açıklaması! Diyalog devam edecek

Son dakika haberi: Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması! Diyalog devam edecek

Son dakika haberleri: Brüksel'de gerçekleşen NATO Zirvesi sonrası Başkan ve ABD Başkanı Joe görüşmesine dair 'dan 'lerle ilgili flaş bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Başkan Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü, S-400’ler ile ilgili diyalog devam edecek." denildi.

Son dakika haberleri: Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO Liderler Zirvesi'nde Başkan ve ABD Başkanı Joe arasında gerçekleşen görüşmenin ardından 'dan konusunda flaş bir açıklama geldi.

"DİYALOG SÜRECEK"

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü, S-400'ler ile ilgili diyalog devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

AFGANİSTAN'DAKİ HAVALİMANININ GÜVENLİĞİ

Afganistan'daki havalimanının güvenliği ile ilgili yapılan açıklamada ise, "Biden ve Erdoğan Afganistan'daki havalimanının güvenliğine dair taahhütlerini bildirdi. ABD yönetimi, Afganistan'daki havalimanının güvenliğinin Türkiye tarafından sağlanamaması durumunda ayrı bir plan yapıyor." ifadeleri kullanıldı.

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Son dakika haberi: Beyaz Saray'dan S-400 açıklaması! Diyalog devam edecek
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