Son dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi tekneye çarptı: 1 ölü

BOĞAZ'DA CAN PAZARI

İstanbul Boğazı'nda sık sık yaşanan gemi ve teknelerin karşılaşmasında bir kaza daha yaşandı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altında gerçekleşen kazada teknede bulunan iki kişi denize düştü.

İstanbul Boğazı'nda balıkçı teknesine gemi çarptı: 1 ölü 2 yaralı | Video

Ekipler iki kişiye de ulaşırken, bir kişi tüm müdahalelererağmen kurtarılamadı.