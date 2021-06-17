Son dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi tekneye çarptı: 1 ölü

İstanbul Boğazı'nda "AS ROSAILA" isimli gemi, bir balıkçı teknesine çarptı. Tekne batarken, 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti.
BOĞAZ'DA CAN PAZARI
İstanbul Boğazı'nda sık sık yaşanan gemi ve teknelerin karşılaşmasında bir kaza daha yaşandı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altında gerçekleşen kazada teknede bulunan iki kişi denize düştü.
İstanbul Boğazı'nda balıkçı teknesine gemi çarptı: 1 ölü 2 yaralı | Video
Ekipler iki kişiye de ulaşırken, bir kişi tüm müdahalelererağmen kurtarılamadı.
KIYI EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA
Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altında "AS ROSAILA" isimli bir gemi ile içinde 2 kişinin bulunduğu 7 metre boyundaki bir balıkçı teknesi çarpıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine "KURTARMA-12" ve "MEHMETÇİK" römorkörü ile "KEGM-8" ve "TAHLİSİYE-1" botu ve balıkadamları olay yerine gönderildi.
Ekiplerce sudan çıkartılan iki kişi, Rumelifeneri'ne götürülerek sağlık ekiplerine teslim edildi.