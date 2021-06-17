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Giriş Tarihi: 17.6.2021 17:03 Son Güncelleme: 17.6.2021 17:16

Son dakika: 'nda gemi tekneye çarptı: 1 ölü

Son dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi tekneye çarptı: 1 ölü

Son dakika haberine göre; 'nda gemi, balıkçı teknesine çarptı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altında meydana gelen kazada teknedeki bir kişi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.

'nda "AS ROSAILA" isimli gemi, bir balıkçı teknesine çarptı. Tekne batarken, 2 kişiden 1'i hayatını kaybetti.

BOĞAZ'DA CAN PAZARI

İstanbul Boğazı'nda sık sık yaşanan gemi ve teknelerin karşılaşmasında bir kaza daha yaşandı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altında gerçekleşen kazada teknede bulunan iki kişi denize düştü.

İstanbul Boğazı'nda balıkçı teknesine gemi çarptı: 1 ölü 2 yaralı | Video

Ekipler iki kişiye de ulaşırken, bir kişi tüm müdahalelererağmen kurtarılamadı.

KIYI EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamada şu bilgiler paylaşıldı:

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altında "AS ROSAILA" isimli bir gemi ile içinde 2 kişinin bulunduğu 7 metre boyundaki bir balıkçı teknesi çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine "KURTARMA-12" ve "MEHMETÇİK" römorkörü ile "KEGM-8" ve "TAHLİSİYE-1" botu ve balıkadamları olay yerine gönderildi.

Ekiplerce sudan çıkartılan iki kişi, Rumelifeneri'ne götürülerek sağlık ekiplerine teslim edildi.


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Son dakika: İstanbul Boğazı'nda gemi tekneye çarptı: 1 ölü
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