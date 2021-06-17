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Haberler Gündem Haberleri Son dakika | Marmara'da yeni felaket: Müsilaj bitmeden ölümcül gaz geldi! İşte o nokta
Giriş Tarihi: 17.6.2021 09:38 Son Güncelleme: 17.6.2021 09:46

Son dakika | 'da yeni felaket: Müsilaj bitmeden ölümcül gaz geldi! İşte o nokta

Son dakika | Marmara'da yeni felaket: Müsilaj bitmeden ölümcül gaz geldi! İşte o nokta

Son dakika haberi: Başkan 'ın talimatıyla kurul oluşturularak seferberlik halinde temizlenmeye başlanan Müsilaj problemiyle mücadele sürerken 'nde şimdi yeni bir problemin baş göstermeye başladığı tespit edildi. 'daki müsilaj ve onunla olan savaş devam ederken şimdi de 'nda ölümcül hidrojen sülfür gazı oluştuğu tespit edildi

Son dakika haberine göre Müsilaj (deniz salyası) felaketine çözüm için 'nde bilim seferi düzenleyen akademisyenler, 1270 metre derinliğindeki Çınarcık Çukuru'nda ölümcül hidrojen sülfür oluştuğunu belirledi

PROF. DR. NURAY ÇAĞLAR AÇIKLADI: FELAKETİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ KANITLIYOR

750 metre derinden robot yardımıyla alınan suda çürük yumurta kokusu saptayan ekipten Prof. Dr. Nuray Çağlar, "Çözünmüş oksijenin normal değerin altında olması bizi tedirgin ediyorken karşımıza hidrojen sülfür çıktı. Yani canlı yaşamını yok edecek çözünmüş gaz Denizi'nde tespit edildi. 2019 yıında aynı çukurda bu gaz yoktu. Bu tespit, felaketin büyüklüğünü kanıtlıyor" dedi.

Son dakika | Marmara'da yeni felaket: Müsilaj bitmeden ölümcül gaz geldi! İşte o nokta

SON DAKİKA: ÜZÜCÜ SONUÇLAR GELDİ

4 aydır 'ni etkisi altına alan deniz salyasına çözüm yollarını arayan bilim insanlarının açık denizde yaptığı son sefer, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Türkiye'nin en büyük ve donanımlı araştırma gemisi Alemdar II ile yapıldı.

Son dakika | Marmara'da yeni felaket: Müsilaj bitmeden ölümcül gaz geldi! İşte o nokta

Milliyet'in haberine göre 12 bilim insanı, ilk araştırmalarını İstanbul Boğazı Beykoz açıklarında yaptı. Daha sonra gemi, enstitü tarafından uzun yıllardır takip edilen 1270 metre derinliğindeki Çınarcık Çukuru'ndaki istasyona yöneldi.

Son dakika | Marmara'da yeni felaket: Müsilaj bitmeden ölümcül gaz geldi! İşte o nokta

Bu noktada gemideki gelişmiş oşinografik ekipman denize indirildi. Bilimsel seferin lideri kimyasal oşinograf Prof. Dr. Nuray Çağlar, iklim değişikliğiyle ilgili de önemli bilgiler sunan istasyonunda üzücü sonuçlar elde ettiklerini söyledi.

Son dakika | Marmara'da yeni felaket: Müsilaj bitmeden ölümcül gaz geldi! İşte o nokta

'nin bu noktasında hidrojen sülfürün(sülfitli bileşikler) kaydedilmesi seferin en önemli ve çarpıcı sonucu oldu. Deniz suyunda söz konusu bulguları destekleyen fiziksel ve kimyasal bulgular ölçümlendi.

Son dakika | Marmara'da yeni felaket: Müsilaj bitmeden ölümcül gaz geldi! İşte o nokta

Prof. Dr. Çağlar, deniz ekosisteminin sağlıklı olup olmadığının en net gözlemlendiği istasyonlardan Çınarcık çukurunun derinliklerinde tespit edilen hidrojen sülfürün ekolojisinde yeni bir döneme geçildiğinin kanıtı olduğunu söyledi.

Son dakika | Marmara'da yeni felaket: Müsilaj bitmeden ölümcül gaz geldi! İşte o nokta

YOĞUN OLARAK GAZ TESPİT EDİLDİ

2019 Mayıs ve Ekim aylarında iki kez geldikleri Çınarcık çukurunda hidrojen sülfüre rastlamadıklarını vurgulayan Prof. Dr. Çağlar, "Deniz salyası, aşağı doğru çöktüğü derinliklerde ve farklı metrelerden alınan örneklerde gözlemlendi. Hidrojen sülfür, denizde yeterli oksijen kalmayınca oluşur. Bu durum 45C kodlu istasyonda 500 metreden itibaren derinliklere doğru hidrojen sülfür olduğunu açıkça gösteriyor. Laboratuvar araştırmalarımızda hidrojen sülfürün oluşum nedenlerini bulmaya çalışacağız. Bilimsel makalemizle tespitlerimiz sunacağız" dedi.

Son dakika | Marmara'da yeni felaket: Müsilaj bitmeden ölümcül gaz geldi! İşte o nokta

Prof. Dr. Çağlar, "Sağlıklı bir ekosistemde görülmesinin arzu edilmediği bir çözünmüş gaz olan hidrojen sülfürün bir litrede 2-2.5 mg oranında bulunması zaten oldukça kritik seviyelerde olan deniz suyunun kimyasal özelliklerinin bozulduğunu gösterdi" şeklinde konuştu.

Son dakika | Marmara'da yeni felaket: Müsilaj bitmeden ölümcül gaz geldi! İşte o nokta

'EKOLOSİSTEM İÇİN ALARM ZİLLERİ ÇALIYOR'

Enstitü müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu ise, uzun süredir takip ettikleri istasyonda karşılaşılan hidrojen sülfürün ekolojisi için alarm çanlarının çaldığını doğruladığını vurguladı.

Son dakika | Marmara'da yeni felaket: Müsilaj bitmeden ölümcül gaz geldi! İşte o nokta

Prof. Gazioğlu, "Ölçümlerin tekrar edilmesi ve hidrojen sülfür gibi kimyasal ve fiziksel değişimlerin kayda alınması geleceğimiz için önemli. Ekolojik modellemelerin bu gerçeklikle yenilenmesi gerekiyor" dedi.

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Son dakika | Marmara'da yeni felaket: Müsilaj bitmeden ölümcül gaz geldi! İşte o nokta
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