Soyer 10 yılda kaç kere meclise geldi?

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ın, Kiraz ile ilgili sorunları dile getirdiği açıklamasını eleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mustafa Özuslu'ya, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal'dan cevap geldi. Tunç Soyer'in 10 yıl Seferihisar'da Belediye Başkanlığı yaptığını hatırlatan AK Partili Hızal, "Sayın Soyer, Seferihisar'da 2 dönem Belediye Başkanı olduğu dönemde, 10 kez, Büyükşehir Meclisi'ne gelmiş midir? Sayın Özuslu'ya sormak lazım. Tunç Soyer'in, o dönemlerde sık sık yurt dışına gittiğini biliyoruz, yurtdışına gittiğinin onda biri kadar bile Büyükşehir Meclisi'ne de gelmediğini biliyoruz. Kiraz Belediye Başkanı'nın Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gelmiyor olması, hele de mesafesi uzak ise, ilçesi ile ilgili konularla ilgili yorum yapmasına mani midir? Bugüne kadar Kiraz ilçesi ile alakalı sorunları, Büyükşehir Meclisi'nde dile getirmemize rağmen, Tunç Soyer'in yüzüne söylememize rağmen, başta su sorunu olmak üzere sorunlar ortadan kaldırılmadı." dedi.

YATIRIMLARIN ÖNÜNÜ KESMEK İÇİN

Kiraz'a yapılmak istenen kamu yatırımlara Büyükşehir Belediyesi'nin engel olduğunu ifade eden Özgür Hızal, "Bundan dolayı da Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar, bu hususta, eleştirilerini ortaya koyacaktır elbette. 'Kurşun sıkılıyor' derken, bunun ne manaya geldiğini, Sayın Özuslu kendi de biliyor herhalde. Kiraz'a yapılacak yatırımların önünü kesmek kastı ile yapılan bir ifade. Bundan gocunmanın hiçbir anlamı yok." şeklinde konuştu.

EŞİTSİZLİK VAR

Tunç Soyer'in yönetiminde ciddi bir eşitsizlik olduğunu vurgulayan Hızal, "Adaletsizliği yoğunluklu olarak Cumhur İttifakı Belediyeleri üzerinde gösteriyor. Daha, önceki gün CHP'li Belediye Başkanları ile bir araya gelen Tunç Soyer; 2 yıllık süreç boyunca, bu tarz toplantıları CHP'li Belediye Başkanları ile onlarca kez yaparken, Cumhur İttifakı Belediyeleri ile hiç yapmamıştır. Bu eşitsizlik, sadece Cumhur İttifakı Belediyeleri tarafından dile getirilmiyor. Dönem dönem, kendi partisine mensup Belediye Başkanlarınca da dile getiriliyor. Onun için diyoruz ki, Kiraz'a eşitsizlik yaklaşımınızı bir an önce sonlandırın, biz de her defasında bu söylemleri kullanmayalım. Bunu hastane projesinde de görebiliyoruz. Hastane, Kiraz için elzem bir proje. TOKİ'ye karşı bu şehirde maalesef ki, Büyükşehir Belediyesini ciddi bir karşı duruşu var. Ama bütün engellemelere rağmen, devletin bu şehre yapacağı yatırımları kesemeyecekler. Hem bir taraftan hükümet İzmir'e yatırım yapmıyor diyeceksiniz hem de İzmir'e hükümetin yapacağı yatırımları bir şekilde engellemeye çalışacaksınız. Bu İzmirlilere yapılabilecek en büyük haksızlık." ifadelerini kullandı.