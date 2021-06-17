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Giriş Tarihi: 17.6.2021 13:56 Son Güncelleme: 17.6.2021 14:09

Soylu 10 bin dolar alan siyasetçinin eski bir milletvekili olduğunu Şentop'a söyledi

Soylu 10 bin dolar alan siyasetçinin eski bir milletvekili olduğunu Şentop'a söyledi

Bakanı özel bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında organize suç örgütü liderinden 10 bin dolar alan bir milletvekili olduğunu açıklamıştı. Soylu, dün Başkanı ile bir araya geldi, o ismi söyledi. Edinilen bilgiye göre; Soylu o ismin eski bir vekil olduğunu bildirdi.

Bakanı ile Başkanı dün bir araya geldi.

Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya organize suç örgütü liderinden para alan vekilin kim olduğunu sormuştu.

Soylu, dünkü görüşmede o ismin şu an TBMM'de vekil olmadığını, önceki dönemlerde bu görevi yerine getirdiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu özel bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında organize suç örgütü liderinden 10 bin dolar alan bir milletvekili olduğunu ifade etmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan '10 bin Dolar alan siyasetçi' açıklaması!

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Soylu 10 bin dolar alan siyasetçinin eski bir milletvekili olduğunu Şentop'a söyledi
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