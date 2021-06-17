Soylu 10 bin dolar alan siyasetçinin eski bir milletvekili olduğunu Şentop'a söyledi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop dün bir araya geldi.

Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya organize suç örgütü liderinden para alan vekilin kim olduğunu sormuştu.

Soylu, dünkü görüşmede o ismin şu an TBMM'de vekil olmadığını, önceki dönemlerde bu görevi yerine getirdiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu özel bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında organize suç örgütü liderinden 10 bin dolar alan bir milletvekili olduğunu ifade etmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan '10 bin Dolar alan siyasetçi' açıklaması!