Taat Ay'ın hastalık gözünü PKK ailesini aldı





Benim tedavim için çalışıyordu. Bu nedenle okulu bile bıraktı. Oğlum, kardeşlerim ve yeğenlerim öldü, 'Artık görmesem de olur' dediğim anlar oluyor. Ama oğlumun mezarını bir dakika da olsa görmek ve bana bu acıyı yaşatanların ceza almasını görmek için gözlerime kavuşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.