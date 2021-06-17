Taşeronlardan 2 bin dava!

Beylikdüzü ve Büyükçekmece bölgesinde çok sayıda projeye iş yapan taşeron şirketler, alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle Bakırköy Adliyesi önünde eylem yaptılar. İnşaat şirketine Türkiye genelinde 2 bin dava açan mağdurlar, bir an önce alacaklarının tahsil edilmesini istediler.



Mağdurlardan Mukadder Bal, "Alacaklarımı tahsil edemedim. İflas ettim. Bize "Burası benim namusum" diyen Ekrem İmamoğlu'na ulaşamıyoruz" dedi. Öte yandan eski Gürpınar Belediye Başkanı Velittin Küçük de aynı firmadan alacağına ihtiyati tedbir koydurdu.

Beylikdüzü, Büyükçekmece, Esenyurt başta olmak üzere İstanbul'un değişik bölgelerinde çok sayıda projeye imza atan bir inşaat firmasının mağdur ettiği onlarca mağdur Bakırköy Adliyesi önünde eylem yaptılar. İnşaat firmasından alacaklarını tahsil edemeyen taşeron firma sahipleri ile tapularını alamayan vatandaşlar hazırladıkları pankartlarla Adliye karşısında eylem yaptılar.

BELEDİYE BAŞKANI DA MAĞDURLARDAN

Gürpınar Belediye eski başkanlarından Velittin Küçük de aynı firmanın mağduru çıktı. Küçük, inşaat şirketinden alacağı olan 2 milyon 366 bin lira için Büyükçekmece 6'ncı Asliye Hukuk Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkemeden ihtiyati tedbir kararı aldıran Velittin Küçük gibi çok sayıda mağdurun da Türkiye genelinde şirkete 2 bine yakın dava açtığı öğrenildi.

YUVAM YIKILDI

İnşaat şirketinden 7 milyon lira alacağı olan Mukadder Bal, şirketin ÇED raporu almadan inşaata başladığı için projenin durduğunu iddia etti. Kendisi gibi yüzlerce mağdurun olduğunu söyleyen Bal, "Zamanında gitmediğimizi siyasi kalmadı. Burası için 'Benim namusum" diyen Ekrem İmamoğlu'na bir daha ulaşamadık. Görüşmeye çalıştık ama başaramadık. Göz göre göre dolandırıldık. İflas ettim. 7 milyon civarında bir alacağım var. Yuvam dağıldı. İntihar eden arkadaşlarımız oldu. İnşallah sesimizi duyarlar" diye konuştu. Parwana Noor Abdul Raouf ise, "Afganistan'da tüm mallarımı satarak Türkiye'ye geldim. Yanı inşaat şirketinden dört daire aldım. Sadece bir tanesinin tapusunu alabildim" diye konuştu.