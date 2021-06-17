Üretimin devamı için mobil ekiplerle yerinde aşı

SABAH Gazetesi, İstanbul Sarıyer'de bulunan Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi'nde yerinde aşı çalışmalarını görüntüledi. Yerinde aşı uygulamasıyla aşıyı vatandaşın ayağına getirdiklerini dile getiren Sarıyer İlçe Sağlık Müdürü Nilüfer Ataoğlu, çalışanların işlerini bırakmak zorunda kalmadıklarını ifade etti. İstanbul Oto Sanayicileri Esnaf Odası Başkanı Mustafa Keskin ise 30 bin çalışanın yanı sıra sanayiye gelen müşterilerin de aşılanabildiğini açıkladı.





"İŞİMİZİ BIRAKMADAN AŞIMIZI OLDUK"



Aşı olan vatandaşlardan sanayide çalışan Ayşegül Beken, bu uygulamanın çok büyük bir kolaylık sağladığını dile getirdi ve "Tüm SGK'lılar aşı olabilir dendikten sonra randevularda ciddi bir yoğunluk oldu. Burada hiç uğraşmadan işimizi de bırakmadan gelip aşı olduk" dedi.



Motosiklet servisinde muhasebeci olarak çalışan 36 yaşındaki Vedat Avcı, vakit kaybetmeden aşısını olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Avcı, sıra beklemeden ve vakit kaybetmeden aşı olmalarının sanayi esnafı için çok önemli olduğunu ifade etti.





"RANDEVU BEKLEMEK ZORUNDA KALMADIK"



İki gündür randevu almaya çalıştığını ama burada vakit kaybetmeden randevusuz aşı olduğunu belirten sanayi çalışanı Ömer Karaman, "Çok iyi bir hizmet, aşıyı ayağımıza kadar getirdiler. Sağlık Bakanımız ve Başkanımız sağ olsun. Birinci dozu olduk, ikinci dozu bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Otomotiv sektöründe çalışan 47 yaşındaki Hatice Birgül, hastaneye gidip kalabalığa karışmadıkları için çok mutlu olduklarını dile getirdi ve şunları söyledi: "İşimizi bırakmak zorunda kalmadan gelip aşımızı olduk. İnşallah bu hastalıktan bir an önce kurtuluruz. Ben uygulamayı bu sabah öğrendim ve hemen gelip aşımı oldum."





HİZMET VATANDAŞIN AYAĞINA GELDİ



Yerinde aşı uygulamasıyla aşılamada hastanelerdeki yoğunluğun azalacağına ve aşılama oranının daha da artacağına dikkat çeken Sarıyer İlçe Sağlık Müdürü Nilüfer Ataoğlu, "Artık organize sanayi bölgelerinde yerinde aşılama çalışmaları başladı. Biz de İl Sağlık Müdürlüğümüz koordinasyonunda Sarıyer İlçe Sağlık Müdürlüğü Mobil Ekipleri olarak bugün Atatürk Oto Sanayi'de aşıyı vatandaşımızın ayağına hizmet olarak getirdik. Aşı oldukça bağışıklık daha fazla gelişecek vaka oranını olumlu yönde etkileyecek.





Bütün çalışanları aşı olmaya beklediklerini dile getiren Nilüfer Ataoğlu, vatandaşların aşı olmak için izleyeceği adımları şöyle anlattı: "Biz Maslak Oto Sanayi Başkanlığı'yla iletişime geçtik. Onlar çalışanlara duyuru yaptılar bize bir istasyon belirlediler. Çalışanlara duyurulduğu için de vatandaşlar gelip aşılarını oluyorlar. Buraya geldiklerinde önce onam formunu doldurmaları gerekiyor. Ardından arkadaşlar sistemden kimlik numaralarıyla giriş yapıp kontrol ediyor. Aşı hakları varsa aşılarını olup bekleme salonunda yarım saat bekliyorlar. Eğer bir şikâyetleri yoksa tekrar işlerinin başına dönebiliyorlar."





SANAYİYE GELEN MÜŞTERİLER DE AŞI OLABİLİYOR



Yerinde aşı uygulamasıyla hizmetin ayağa geldiğini vurgulayan İstanbul Oto Sanayicileri Esnaf Odası Başkanı ve Atatürk Oto Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Mustafa Keskin, "Türkiye'den beklenen performans buydu. Aşılamada rekor kırıldı ve Sağlık Bakanlığımız tarafından aşı tedariki yapıldıktan sonra yerinde aşı uygulamasına da geçildi. Uygulamanın duyurulmasının ardından İlçe Sağlık Müdürlüğümüz bizimle iletişime geçti. Eğer yerinde aşı uygulaması olmasaydı herkes işini gücünü bırakacaktı. Ben buradan 30 bin çalışanımız adına bu hizmeti sağlayanlara çok teşekkür ediyorum. Bütün çalışanlarımız burada aşılarını olacak. Ayrıca buraya günde en az 20-30 bin kişi de müşteri olarak geliyor, onlar da burada aşılarını olabiliyor.