Yargıda Birlik Derneği üyeleri HSK’yı ziyaret etti

Yaklaşık 10 bin hakim ve savcı üyesi bulunan Yargıda Birlik Derneği Başkanı Ömer Faruk Aydıner başkanlığında ki yönetim kurulu üyeleri Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu (HSK) ziyaret etti.



Yargıda Birlik Derneği Başkanı Ömer Faruk Aydıner başkanlığında ki yönetim kurulu üyeleri Hakimler ve Savcılar Kurulu'nu ziyaret etti. 7 Haziran'da göreve başlayan yeni HSK üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Yargıda Birlik Derneği üyeleri, Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Akif Ekinci, Birinci Daire Başkanı Halil Koç ve HSK Üyesi Hamit Kocabey'e Yargıda Birlik Derneği'nin bu süreçte hakim ve savcıların atama ve özlük işlerindeki taleplerinin karşılanması hususunda gösterdikleri gayretler nedeni ile teşekkürlerini iletti.

Ayrıca, hakim ve savcıların meslekte yıpranma payı haklarının verilmesi, eş tayinlerindeki aksaklıkların giderilmesi hususlarında görüş alışverişinde bulunuldu.