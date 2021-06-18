AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Antalya Diplomasi Forumu'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı

Böyle bir değerlendirmelerinin olmadığını vurgulayan Çelik, bu şekilde bir açıklamayı da doğru bulmadıklarını ifade etti.

AK Parti'nin ve hükümetin kurumsal görüşlerinin belli olduğunu aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın kardeş Suudi Arabistan'la ilişkilere verdiği önem bellidir. Bundan sonrasında da kardeş Suudi Arabistan'la ilişkilerimizin geliştirilmesi için Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlar doğrultusunda hem kabinemiz hem partimiz elinden gelen güçle çalışmaya devam edecektir Öyle bir beyanat kişiseldir, partimizin kurumsal olarak kabul ettiği bir beyanat değildir."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin Türkiye açısından son derece başarılı olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde Antalya Diplomasi Forumu'nda (ADF) gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Salgının araya girmesiyle uzun bir aradan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için çok yoğun bir diplomasi haftası olduğunu vurgulayan Çelik, bu sürecin NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ile başladığını söyledi.