AK Parti'li Ünal: Amerika’dan medet uman bir muhalefetle karşı karşıyayız

"TÜRKİYE'NİN ÖNÜ AÇIK"

Siyasetin millet için olduğunu ifade eden Ünal, "Türkiye'nin her türlü gelişmesi, büyümesi ve büyük iddiasıyla dalga geçen bir dil kullanan bu anlayışı ben kendi adıma şiddetle reddediyorum. Bunun bir siyaset olmadığını siyasetin millet için olduğunu söylüyorum. Siyasi görüşlere saygımız var. Siyasi görüşeler, bu ülkenin çıkarı ve menfaati için gecesini gündüzüne katma işidir. Siyaset millet için dertlenme işidir. Hangi siyasi görüşten olursanız olun. Ama bunlar bu millet için dertlenmiyorlar. Bunlar, bu milletin mücadelesini egemen kılmak için mücadele vermiyorlar. Bunlar eğer ABD'den Avrupa'dan demokrasi dileniyorlarsa bunların bu millet adına siyaset yaptığını söyleyemeyiz kardeşlerim. Türkiye'nin önü açık, bütün bu mücadeleye ve kavgaya rağmen" dedi.