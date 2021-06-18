ARA-YAN Sergisi Fatih'te görücüye çıktı

Günümüz çağdaş sanatçılarından Fatih Ömeroğlu'nun 'ARA-YAN' isimli sergisi Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerisi'nde görücüye çıktı. Geleneksel sanatlardan izler taşıyan, kök metaforların çağdaş sanatla yeniden yorumlandığı ARA-YAN sergisi, 24 eserden oluşuyor. Kadim olanın felsefesiyle çağdaş olanın tekniğinin bir araya geldiği sergi; kâğıt ve fırça kullanılmadan oluşturulan heykel ve tablolardan meydana geliyor.

SANATIN TOPLUMLA BAĞINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ



Sergi açılışında konuşan Fatih Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Durhat, "Fatih Belediyesi olarak sanatın toplumla bağını çok önemsiyoruz. Kültüre ve sanata yaptığımız yatırımlar geleceğimizi inşa edecek. Gelenekselden, modern sanata hepsine değer veriyoruz. Bugünkü etkinliğimiz bu çabamıza bir örnektir. Geleneksel sanatlarımızdan iz taşıyan ve 24 eserden oluşan "ARA-YAN" sergisini sanatseverlerin ilgisine sunmaktan son derece mutluyuz" şeklinde konuştu.

"ESERLERDE FARKLI BAŞLIKLAR KULLANDIM"



ARA-YAN sergisi sanatçısı Fatih Ömeroğlu: "Bu 24 eseri daha önce oluşturduğum kavramlarla pandemide yaptım. Eserlerde farklı başlıklar kulandım. Yazı, motif, peygamber kıssaları, üçlemeleri üzerinde kurdum. Bu üçlemeler ile de ortak bir kavram oluşturdum. Tamamen kendime özgü bir şekilde çalıştım. Fırça ve kâğıt kullanmadım. Eğer işçiliğim fikirlerimin önüne geçseydi, kendime ihanet etmiş olurdum. Tepkiler çok iyi insanlar biraz şaşırdılar. Geleneksel sanat üzerine çalışmalar yapan biri olarak çağdaş işler yapmam hoşlarına gitti" dedi.

Sanatseverler, ARA-YAN sergisinde hat sanatından Anadolu motiflerine, folklordan dinler tarihine farklı temaların özgün metaforlarla bir araya getirildiği eserleri görebilecek. Kendine özgü üslubu ile yaşadığı kültürü çağdaş bir yorum ve çeşitlilikle sunan Fatih Ömeroğlu'nun 'ARA-YAN' sergisi, 28 Ağustosa kadar ziyaret edilebilecek.