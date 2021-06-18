Atmaca füzesi özellikleri nelerdir? Atmaca füzesi menzili ne kadar, motoru nedir, ne zaman envantere girecek?

Türk Deniz Kuvvetleri yüzer unsurlarında kullanılmakta olan ABD menşeli Harpoon güdümlü füzesinin yerini alacak olan Atmaca Güdümlü Mermisi, TCG Kınalıada korvetinde yapılan son atış testlerinde ilk defa yüzer bir unsuru tam isabet kaydederek vurmayı başardı. Bu önemli son dakika gelişmesinin ardından Atmaca füzesi özellikleri nelerdir, menzili, motoru nedir, ne zaman envantere girecek? şeklindeki sorular üzerinden yoğun araştırmalar yapılmaya başlandı.
Türk Deniz Kuvvetleri yüzer platformlarına entegre edilecek olan Atmaca füzesi özellikleri, menzil, motor ve envantere giriş tarihine ilişkin tüm detaylar şöyle;
Atmaca Füzesi, Roketsan tarafından geliştirilmekte olan 250 km menzilli gemisavar füzesi. İlk defa IDEF 2019 fuarında sergilenen gemisavar füzesinin Türk Deniz Kuvvetlerinde kullanılan Harpoon füzelerinin yerini alması planlanmaktadır. 2009 yılında başlayan proje, Kasım 2018'deki ilk başarılı testinden sonra SSB ile Roketsan arasından yapılan anlaşmayla seri üretim aşamasına gelmiştir. Sistemin önce MİLGEM sınıfı deniz araçlarına daha sonra da tüm yüzen unsurlara entegre edilmesi planlanmaktadır.
Motor olarak Kale grubu yapımı KTJ-3200 motorunu kullanmaktadır.
Füze deniz hedefleri dışında denizden karaya hedefler için de kullanılabilecek. Aynı zamanda sistemin kara araçlarına entegre edilip kıyı savunma birliklerinde kullanılması da öngörülen çalışmalardan biridir. Sinop'ta yapılan 28 eylül 2020'deki son testlerde resmi olarak 250 KM menzili olduğu açıklandı.
Atmaca, su üstü harbinde Deniz Kuvvetlerinin harekât ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilen; hücumbot, fırkateyn ve korvetlerde kullanılabilen, yüksek hassasiyetli satıhtan satha bir güdümlü mermidir.
Başkan Erdoğan duyurdu: ATMACA Gemisavar Füzesi son test atışını da başarıyla tamamladı
Uzunluk: 4.800 - 5.200 mm
Ağırlık: < 800="">
Menzil: > 220 km
Güdüm: Ataletsel Navigasyon Sistemi + Küresel Konumlama Sistemi + Barometrik Altimetre + Radar Altimetre
Harp Başlığı Tipi: Yüksek Patlayıcılı Penetrasyon Etkili
Harp Başlığı Ağırlığı: 250 kg
Arayıcı Başlık: Aktif RF
ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Atmaca ile Türkiye'nin kendi gemisavar füzesini üretme ve kullanma yeteneğine kavuştuğunu belirterek, sene sonuna kadar füzelerin gemilerdeki yerini almaya başlayacağını bildirdi.