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Haberler Gündem Haberleri Atmaca füzesi özellikleri nelerdir? Atmaca füzesi menzili ne kadar, motoru nedir, ne zaman envantere girecek?
Giriş Tarihi: 18.6.2021 23:14 Son Güncelleme: 18.6.2021 23:14

nelerdir? ne kadar, motoru nedir, ne zaman envantere girecek?

Atmaca füzesi özellikleri nelerdir? Atmaca füzesi menzili ne kadar, motoru nedir, ne zaman envantere girecek?

Roketsan 2009 yılında tasarlanan ve ilk olarak 2019 IDEF fuarında sergilenen satıhtan satıha özellikteki Atmaca G/M (güdümlü mermi) envantere girmeden önce yapılan son atış testlerinde ilk defa bir yüzer unsuru tam isabetle vurmayı başardı. Cumhurbaşkanı tarafından sosyal medya üzerinden duyurulan başarılı testin ardından, yüzer platformlarına entegre edilecek merak konusu olarak Atmaca füzesi özellikleri nelerdir, menzili, motoru nedir, ne zaman envantere girecek? Soruları üzerinden yoğun şekilde araştırmalar yapılarak bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor. Merak edilen Atmaca füzesi özellikleri nelerdir, menzili, motoru nedir, ne zaman envantere girecek? Sorularının yanıtları ve tüm detayları.

yüzer unsurlarında kullanılmakta olan menşeli güdümlü füzesinin yerini alacak olan Atmaca Güdümlü Mermisi, korvetinde yapılan son atış testlerinde ilk defa yüzer bir unsuru tam isabet kaydederek vurmayı başardı. Bu önemli son dakika gelişmesinin ardından nelerdir, menzili, motoru nedir, ne zaman envantere girecek? şeklindeki sorular üzerinden yoğun araştırmalar yapılmaya başlandı.

ATMACA FÜZESİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR, MENZİLİ NE KADAR, NE ZAMAN ENVANTERE GİRECEK?

Türk yüzer platformlarına entegre edilecek olan Atmaca füzesi özellikleri, menzil, motor ve envantere giriş tarihine ilişkin tüm detaylar şöyle;



Atmaca Füzesi, Roketsan tarafından geliştirilmekte olan 250 km menzilli gemisavar füzesi. İlk defa IDEF 2019 fuarında sergilenen gemisavar füzesinin Türk Deniz Kuvvetlerinde kullanılan Harpoon füzelerinin yerini alması planlanmaktadır. 2009 yılında başlayan proje, Kasım 2018'deki ilk başarılı testinden sonra SSB ile Roketsan arasından yapılan anlaşmayla seri üretim aşamasına gelmiştir. Sistemin önce MİLGEM sınıfı deniz araçlarına daha sonra da tüm yüzen unsurlara entegre edilmesi planlanmaktadır.

ATMACA FÜZESİ MOTOR ÖZELLİKLERİ

Motor olarak Kale grubu yapımı KTJ-3200 motorunu kullanmaktadır.



ATMACA FÜZESİ MENZİLİ NE KADAR?

Füze deniz hedefleri dışında denizden karaya hedefler için de kullanılabilecek. Aynı zamanda sistemin kara araçlarına entegre edilip kıyı savunma birliklerinde kullanılması da öngörülen çalışmalardan biridir. Sinop'ta yapılan 28 eylül 2020'deki son testlerde resmi olarak 250 KM menzili olduğu açıklandı.

ATMACA FÜZESİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Atmaca, su üstü harbinde Deniz Kuvvetlerinin harekât ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geliştirilen; hücumbot, fırkateyn ve korvetlerde kullanılabilen, yüksek hassasiyetli satıhtan satha bir güdümlü mermidir.

Başkan Erdoğan duyurdu: ATMACA Gemisavar Füzesi son test atışını da başarıyla tamamladı

ATMACA FÜZESİ SİSTEM ÖZELLİKLERİ

  • Otonom
  • Düşük Radar İzi
  • Yüksek Hassasiyet
  • Tüm Hava Şartlarında Görev Yapabilir
  • Karşı Tedbirlere Dayanıklı
  • Veri Bağı ile Hedef Güncelleme, Yeniden Saldırı, Görev İptal Yeteneği
  • Üç Boyutlu Görev Planlama
  • Su Üstü ve Su Altı Platformlarından Kara ve Su Üstü Hedeflerine Karşı Angajman
  • Su Üstü Platformlardan Su Üstü Hedeflere Karşı Angajman
  • Hedef Seçimi
  • Uzun Menzil

ATMACA FÜZESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Uzunluk: 4.800 - 5.200 mm

Ağırlık: < 800="">

Menzil: > 220 km

Güdüm: Ataletsel Navigasyon Sistemi + Küresel Konumlama Sistemi + Barometrik Altimetre + Radar Altimetre

Harp Başlığı Tipi: Yüksek Patlayıcılı Penetrasyon Etkili

Harp Başlığı Ağırlığı: 250 kg

Arayıcı Başlık: Aktif RF



ATMACA FÜZESİ NE ZAMAN ENVANTERE GİRECEK?

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, Atmaca ile Türkiye'nin kendi gemisavar füzesini üretme ve kullanma yeteneğine kavuştuğunu belirterek, sene sonuna kadar füzelerin gemilerdeki yerini almaya başlayacağını bildirdi.

KAYNAK: Roketsan - Vikipedia - AA

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Atmaca füzesi özellikleri nelerdir? Atmaca füzesi menzili ne kadar, motoru nedir, ne zaman envantere girecek?
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