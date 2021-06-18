Atmaca füzesi özellikleri nelerdir? Atmaca füzesi menzili ne kadar, motoru nedir, ne zaman envantere girecek?

Türk Deniz Kuvvetleri yüzer unsurlarında kullanılmakta olan ABD menşeli Harpoon güdümlü füzesinin yerini alacak olan Atmaca Güdümlü Mermisi, TCG Kınalıada korvetinde yapılan son atış testlerinde ilk defa yüzer bir unsuru tam isabet kaydederek vurmayı başardı. Bu önemli son dakika gelişmesinin ardından Atmaca füzesi özellikleri nelerdir, menzili, motoru nedir, ne zaman envantere girecek? şeklindeki sorular üzerinden yoğun araştırmalar yapılmaya başlandı.

ATMACA FÜZESİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR, MENZİLİ NE KADAR, NE ZAMAN ENVANTERE GİRECEK?

Türk Deniz Kuvvetleri yüzer platformlarına entegre edilecek olan Atmaca füzesi özellikleri, menzil, motor ve envantere giriş tarihine ilişkin tüm detaylar şöyle;