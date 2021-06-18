'Atmaca' hedefi tam isabetle vurdu, Bakan Akar büyük sevinç yaşadı

Bakan Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca güdümlü mermisinin suüstü hedefine yapacağı test atışını takip etmek üzere Sinop'a geldi. Sinop Havalimanı'nda Vali Erol Karaömeroğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, buradan limana hareket etti. Atışın yapılacağı milli gemi TCG Kınalıada korvetinde Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından karşılanan Akar ve TSK komuta kademesine faaliyete ilişkin brifing verildi.