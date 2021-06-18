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Giriş Tarihi: 18.6.2021 12:48 Son Güncelleme: 18.6.2021 12:49

Bakan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borell ile görüştü

İHA
Bakan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borell ile görüştü

Dışişleri Bakanı , Brüksel’de AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı , (AB) ve NATO ile görüşmeler yapmak üzere dün akşam saatlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelmişti. Brüksel'deki temaslarına Avrupa Parlamentosu (AP) ile başlayan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye Dostluk Grubu Başkanı ve AP Milletvekili Ryzsard Czarnecki tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu daha sonra, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell Fontelles ile ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu ve Borell, ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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Bakan Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borell ile görüştü
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