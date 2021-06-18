FETÖ elebaşının talimatıyla hareket eden Yargıtay üyesine ceza!

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesinin eski Yargıtay üyesi Ahmet Karadavut hakkında verdiği karara yönelik temyiz incelemesini tamamladı. Karadavut'un, örgütün içinde bulunduğu, toplantılara katıldığı, himmet verdiği, 2010 yılında Yargıtay üyeliğine seçildiği belirtilen mütalaada, 2011 yılında örgütün talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçilenlerle birlikte hareket ettiği kaydedilmişti.

EŞİ GÜLEN'İN TALİMATI SONRASI HESAP AÇMIŞ



Karadavut'un telefonlarında örgüt üye ve yöneticileri tarafından kullanılan "Kakao Talk" programının izine rastlanıldığına dikkat çekilerek, kapatılan Bank Asya'da 3 ayrı hesabının bulunduğu ve örgüt liderinin talimatı sonrasında da sanık Karadavut'un eşi adına Bank Asya'da altın ve döviz hesabı açtırdığına yer verilmişti.

TEPE YÖNETİCİLERLE İRTİBATLI ÇIKTI



Karadavut'un örgütün tepe yöneticilerinden Faruk İlk, FETÖ elebaşının avukatı Abdülkadir Aksoy ve Yunanistan imamı Recep Uzunallı ile irtibatlarının belirlendiği bildirilen mütalaada, örgütün "tepe yöneticisi" oldukları iddiasıyla yargılanan Recep Uzunallı ile Karadavut arasında 2013-2014 yılları arasında 6 kez, Abdülkadir Aksoy ile 2006-2015 yılları arasında 88 kez, Faruk İlk ile Karadavut arasında 2009-2015 yılları arasında 87 kez görüşme gerçekleştiğinin belirlendiği vurgulanmıştı.

ESKİ YARGIÇIN CEZASI ONANDI



Yargıtay Ceza Genel Kurulu, ilk derece sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından eski Yargıtay üyesi Ahmet Karadavut'a Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden verilen 7 yıl 6 ay hapis cezasını onadı.